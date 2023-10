Inter-Roma, piano anti Lukaku e doppia esclusione

Inter-Roma andrà in scena domenica con i giallorossi che arrivano dopo la sfida di ieri sera contro lo Slavia Praga in Europa League

La Roma ha appena finito di giocare che si ritroverà subito a Trigoria per preparare la partita contro l’Inter di domenica sera. Alle 18 va in scena il big match tra nerazzurri e giallorossi che hanno vinto in Europa League contro lo Slavia Praga conquistando la vetta del girone. Solito protagonista della gara è stato Romelu Lukaku che ha siglato la rete del 2-0 chiudendo di fatto la contesa con i cechi.

La prima rete è arrivata grazie a un bel destro a giro di Edoardo Bove, che ha ricevuto palla da El Shaarawy. Il Faraone l’aveva rubata a un avversario sulla linea di centrocampo poco prima e dopo aver percorso parte di campo palla al piede ha servito il centrocampista che ha puntato il secondo palo. Una traiettoria perfetta che non ha lasciato scampo la portiere avversario e ha aperto la strada al belga che ha poi firmato il raddoppio.

Proprio in queste settimane si sta parlando dell’ex Inter, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai suoi ex tifosi. Il passaggio in estate nella Capitale non è piaciuto alla sponda nerazzurra meneghina che ha pensato di organizzare un benvenuto particolare a Big Rom. Per lui pronte decine di migliaia di fischietti che suoneranno ad ogni tocco di palla.

Inter-Roma, Inzaghi ha studiato una strategia anti-Lukaku

Anche Mourinho è sceso in campo per parlare del classe 1993: “Non pensavo che Romelu avesse toccato così i cuori degli interisti. Quello che ha fatto lui lì lo hanno fatto in 200. Poi Calhanoglu che va dal Milan all’Inter va bene, Lukaku no“. Delle parole che mettono a nudo un ragionamento con due pesi e due misure.

Intanto, in vista della partita di domenica Simone Inzaghi sta preparando una strategia anti-Lukaku. Come si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico si affiderà ad Acerbi, che lo conosce bene, e alla copertura sui lanci lunghi. La difesa su questa manovra è stata preparata sin dalla partita di Champions, con l’ex allenatore della Lazio che ha chiesto ai suoi difensori di scappare subito indietro e di essere più reattivi.

Infine, anche la formazione non sarà quella vista martedì. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Frattesi e Sanchez rimarranno in panchina per permettere a Barella e Thuram di scendere in campo, con l’Inter che potrà schierare la miglior formazione contro una Roma rimaneggiata.