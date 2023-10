In campo da squalificato, caos bianconero

Caso scommesse, lo squalificato bianconero potrebbe scendere in campo nella prossima gara. Ad annunciarlo è stato il tecnico in conferenza stampa.

Scoppia il caos in casa bianconera dopo l’annuncio del tecnico in conferenza stampa. Il calciatore, squalificato dalla Giustizia sportiva in seguito al patteggiamento sull’inchiesta delle scommesse, potrebbe scendere in campo nella prossima partita. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore che hanno sorpreso tutti, lanciando un messaggio diretto alle autorità italiane dopo la squalifica decisa dalla Procura della FIGC.

Il caso scommesse ha coinvolto i massimi livelli del calcio italiano ed ha già portato a due pene, dopo il patteggiamento con le autorità. L’inchiesta è uscita allo scoperto in piena pausa per le nazionali, coinvolgendo direttamente l’Italia di Spalletti. Dopo il coinvolgimento dello juventino Nicolò Fagioli, gli investigatori hanno ascoltato a Coverciano Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che in seguito hanno abbandonato il ritiro azzurro prima delle qualificazioni europee. Il centrocampista ex Milan, ora in forza al Newcastle, ha pattegiato con le autorità e ieri è arrivata la squalifica decisa dalla Procura federale, che lo ha sanzionato per 18 mesi, di cui 8 di prescrizioni alternative.

Scommesse, Tonali squalificato ma in campo con il Newcastle: l’annuncio di Howe in conferenza

In questi minuti stanno facendo discutere le parole del tecnico dei Magpies, Eddie Howe. L’allenatore dei bianconeri ha svelato il possibile impiego del centrocampista ex Milan e Brescia, domani in casa del Wolverhampton. Nonostante la squalifica in seguito al patteggiamento il centrocampista potrebbe continuare a giocare a sorpresa.

Il tecnico del Newcastle è così intervenuto in conferenza stampa: “Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane, ci sono grosse possibilità che Tonali sia disponibile contro il Wolverhampton. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi”. L’allenatore bianconero non esclude quindi l’ipotesi di impiego di Tonali in Premier League, svelando come le autorità italiane non abbiano ancora comunicato ufficialmente agli inglesi la squalifica del centrocampista ex Milan. Vedremo se gli organi giudiziari italiani decideranno di intervenire ancora una volta nella questione.