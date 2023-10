Inter-Roma e tormentone Lukaku, Inzaghi copia Mourinho

Inter-Roma, giorni infuocati prima del ritorno a San Siro di Romelu Lukaku: la scelta di Inzaghi ‘parla’ chiaro.

Tanti gli spunti di interesse sottintesi alla delicata sfida di domenica tra la compagine di Mourinho e quella di Simone Inzaghi, vantante tutta una serie di presupposti in grado di rendere importante quanto delicato il big match di San Siro. A poche ore da un’altra partita di non minore spessore come quella tra Napoli e Milan, infatti, Lukaku e compagni scenderanno in campo contro la prima della classifica, in quello che si appresta ad essere un match infuocato a tutti gli effetti.

Di Inter-Roma, in realtà, va però detto che se ne parli da non poco tempo, alla luce della nobiltà della posta in palio e dei significati che potrebbero giungere dalle sentenze del campo, relativamente a due squadre diverse e distanziate da otto punti. Se si esclude l’ipotesi del pareggio, infatti, una delle due possibili vincitrici darebbe una più che palese risposta e un più che chiaro segnale al campionato tutto, con i nerazzurri che confermerebbero il proprio stato di salute e di candidati alla vittoria finale.

Inter-Roma, la decisione di Inzaghi parla chiaro: ‘coinvolto’ ancora Lukaku

La Roma, allo stesso tempo, sa bene di avere occasione e possibilità di dimostrare un ulteriore processo di crescita all’interno di quell’iter volto al miglioramento e alla ‘cura’ dei tanti difetti fin qui palesati dalla squadra e che avevano portato Cristante e colleghi a distinguersi per un primo mese di campionato tutt’altro che felice.

Dal post-Genova, i giallorossi hanno pian piano dato segnali sempre più incoraggianti e sono adesso attesti da una partita che potrebbe dire tanto altro dopo il percorso intrapreso nel corso di quest’ultimo mese, dopo la gravosa quanto triste caduta in Liguria. Al netto dei tanti discorsi relativi alla gara in sé e per sé, a far parlare e discutere sono state soprattutto le dichiarazioni giunte da tanti degli addetti ai lavori rispetto al ritorno di Lukaku a San Siro.

Protagonista di un’estate a dir poco singolare e ricca di avvenimenti, Big Rom è atteso da circa un mese a questa parte da un pubblico dettosi intenzionato a palesare tutto il proprio dissenso rispetto all’atteggiamento avuto dal nuovo centravanti della Roma. Se su tale fronte erano arrivate prese di posizioni chiare da parte di Pinto e Mourinho nel corso della giornata di ieri, va osservato come in casa Inter sia stata presa una decisione più che chiara. Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di restare concentrato unicamente sulla preparazione della partita e di non rilasciare alcuna dichiarazione prima della stessa, evitando distrazioni e ulteriori polemiche. Motivo per cui, dunque, non ci sarà la conferenza stampa del mister nerazzurro.