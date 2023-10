Inter-Roma, la sfida è anche sul mercato: colpo prenotato per gennaio

Calciomercato Roma, rinforzo prenotato a gennaio: di mezzo c’è l’Inter di Inzaghi, prossima avversaria della compagine allenata da Mourinho.

La sfida di dopodomani tra Inter e Roma sta sicuramente generando un’attenzione tutt’altro che esigua da un punto di vista mediatico, alla luce dei diversi significati sottintesi a quel confronto Inzaghi-Mourinho che tante indicazioni potrebbe elargire, su plurimi fronti. Da un lato, va evidenziato come la partita di dopodomani permetterà di ricevere ulteriori risposte sull’attuale capolista, oltre che su una Roma reduce da un buon filotto positivo e adesso attesa dal primo grande banco di prova della stagione dopo quello di inizio settembre contro il Milan.

Il tormentone Lukaku è sicuramente stato uno di quelli in grado di infiammare maggiormente questa parentesi antecedente il big match di San Siro, pronto a distinguersi per un atteggiamento tutt’altro che accogliente rispetto al ritorno del belga in quel di Milano. Tanti i personaggi intervenuti a commentare il comportamento di Lukaku rispetto all’Inter e il previsto trattamento riservato lui nella partita suddetta, compresi gli stesso Pinto e Mourinho che, ovviamente, hanno cercato diplomaticamente di distogliere l’attenzione da una questione che, seppur importante, non può rappresentare l’unico faro di attenzione di un evento sportivo abbracciante aspetti ben più ampi ed ulteriori.

Inter-Roma e gli intrecci di mercato, lo ha chiesto Inzaghi: le ultime su Chalobah

Tra questi, non sfuggano anche quelli relativi al calciomercato e, in particolar modo, agli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna, relativi al possibile approdo in Serie A a gennaio di un giocatore finito anche nel mirino di Inter e Roma. La sfida tra le due realtà, dunque, potrebbe abbracciare anche la prossima campagna acquisti, in vista della quale non poche valutazioni dovranno essere condotte da Tiago Pinto e colleghi.

Le difficoltà fisiche relative alla difesa, in particolar modo, avevano generato qualche attenzione anche nei confronti di opportunità di mercato in questa regione di campo. Tra le varie, anche quella di Chalobah, talentuoso e giovane difensore del Chelsea con sempre meno spazio tra le fila Blues. Finito seriamente nel mirino anche dello stesso Bayern Monaco, previo il rispetto delle giuste condizioni, poteva rappresentare una pista più che suggestiva anche per la Roma.

Come riferisce Fichajes.net, però, Chalobah sarebbe stato esplicitamente richiesto da Inzaghi e, ad oggi, la favorita per un suo ingaggio a gennaio risulta proprio l’Inter.