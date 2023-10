Inter-Roma, si allena ancora a parte: doppio forfait

Inter-Roma, forfait importante nella gara tra Mourinho e Inzaghi di domenica prossima: non ci sarà. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni e i dibattiti di queste ultime settimane hanno certamente toccato una pluralità di fattori che, soprattutto durante la pausa per le Nazionali, aveva toccato anche aspetti seri quanto gravi e pressoché slegati dal mondo del calcio giocato. In attesa di evoluzioni e aggiornamenti su alcuni di quegli scenari cui stiamo facendo riferimento, la Serie A e il ritorno anche delle competizioni europee hanno sicuramente contribuito a riportare l’attenzione sui tanti impegni che, anche in casa Roma, sono previsti nel corso di questo ennesimo spezzone stagionale.

Gli spunti e i motivi di interesse restano numerosi e, per quanto concerne i giallorossi, l’attenzione e il pensiero principale non può adesso che essere orientato alla delicata trasferta di San Siro contro l’Inter di Inzaghi. In una fase durante la quale saranno tante le gare ravvicinate e delicate, la Roma sa bene di essere adesso attesa anche da qualche big match, dal quale potrebbero derivare nuove indicazioni sullo stato di forma della squadra e, ancora, su un processo di guarigione che è risultato necessario dopo aver toccato il fondo in quel di Genova circa un mese fa.

Inter-Roma, Arnautovic e non solo: confermato il doppio forfait per Inzaghi

Il banco di prova nerazzurro non sarà di quelli più facili, come evidenzia il palesato livello della squadra di Inzaghi, attualmente in cima alla classifica con 22 punti, sette in più rispetto a quelli fin qui totalizzati da Lukaku e compagni. Al netto della valenza e del peso che Inter-Roma avrà ai fini delle lunghezze e delle distanze in campionato, gli spunti di interesse non possono che essere legati a tanti altri aspetti, tra cui la presenza del grande ex belga.

Sia Tiago Pinto che lo stesso Mourinho hanno speso parole importanti relativamente alla pesantezza che parrebbe essere stata costruita intorno al ritorno da avversario del giocatore belga in quel di San Siro. Se Big Rom sarà un fattore di interesse e intrigo della gara, però, in questa fase una certa attenzione è rivolta anche alle condizioni dei giocatori e le consequenziali scelte che si attende da parte di Simone e José.

Nella sfida con lo Slavia Praga, staffette e turnazioni hanno garantito qualche discreto riposo tra le fila giallorosse, ben meno ampie e profonde di quelle dell’Inter, come mai celato dallo stesso Mourinho anche dopo la vittoria di ieri sera. In attesa di aggiornamenti su plurimi fronti, tra cui quelli di Smalling e Spinazzola, in casa Inter sembrano intanto esserci tutti i presupposti per confermare il previsto doppio forfait.

Come riferisce Tuttomercatoweb, per il big match di domenica, infatti, oltre che a Marko Arnautovic, non dovrebbe farcela nemmeno Juan Cuadrado, ancora alle prese con il problema al tendine di Achille che lo sta costringendo ad allenamenti individuali.