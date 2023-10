Mistero Smalling e capolavoro Mourinho: la Roma ha già risolto

Mistero Smalling, ma a salvare la Roma c’è l’ennesimo capolavoro del tecnico José Mourinho, che ha risolto così l’emergenza in difesa

Chris Smalling in questi ultimi anni ha dimostrato non solo di essere tra i migliori elementi a disposizione i José Mourinho, ma di essere tra i migliori interpreti nel suo ruolo nel nostro campionato. L’ex Manchester United era stato accolto con scetticismo dalla piazza romana, in quanto l’inglese era chiamato al difficile compito di sopperire all’assenza di Manolas, da poco ceduto ai rivali del Napoli.

Dopo poche apparizioni in maglia giallorossa ogni dubbio su di lui era stato spazzato via, così Smalling in poco tempo è diventato uno dei pilastri di questa squadra, risultando determinante almeno quanto compagni del calibro di Dybala e Pellegrini.

Quest’anno però l’ex Red Devils non è mai entrato veramente in forma, ed il suo infortunio rischia di diventare un caso. Contro l’Inter sarà ancora indisponibile e José Mourinho si è visto costretto a dover fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, ma lo Special One ha saputo ancora una volta stupire tutti.

Mistero Smalling, il capolavoro di Mourinho fa rinascere la Roma

Poche partite dall’inizio di stagione, eppure sono tantissimi i problemi che ha dovuto affrontare José Mourinho, il cui nome è arrivato addirittura ad essere messo in discussione da una parte dei tifosi romanisti dopo gli scarsi risultati collezionati durante le prime uscite stagionali, in cui la squadra ha faticato e non poco a trovare una continuità di risultati. A complicare il lavoro dello Special One sulla panchina giallorossa ci hanno pensato gli infortuni, in particolare quello di Smalling e Renato Sanches, diventati entrambi un caso visti i prolungati tempi di recupero.

A differenza del portoghese, che è arrivato da poco nella capitale, Smalling è uno degli elementi fondamentali del reparto arretrato a disposizione del tecnico, ed una sua assenza prolungata, mista agli infortuni di Llorente e al lento inserimento di Ndicka, che ancora non si è inserito a pieno negli schemi ha creato non poche difficoltà all’allenatore.

In questo momento di crisi lo Special One è stato bravissimo a riuscire a compattare i suoi uomini, prima sacrificando Cristante in difesa e continuando a dare fiducia all’ex Francoforte. Gli ultimi risultati danno ragione a Mou, nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa i giallorossi hanno collezionato altrettante vittorie, condite da tredici gol ed uno solo subito, tra l’altro su rigore nella vittoria contro il Cagliari per 1-4. I tifosi sperano che questo trend possa continuare, e che la squadra possa continuare a scalare posizioni per riuscire a rientrare tra le prime quattro, nel frattempo però Pellegrini e compagni sono chiamati ad una difficilissima sfida in trasferta contro l’Inter di Simone Inzaghi.