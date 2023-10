Addio a gennaio e inserimento Inter: ritorno clamoroso

Addio a gennaio ormai certo, l’Inter tenta il calciatore e prova l’inserimento per portarlo a Milano: clamoroso ritorno in Serie A

È la vigilia del big match tra Inter e Roma a San Siro, con i giallorossi che arrivano a questa sfida potendo contare sull’entusiasmo e sulla consapevolezza dei propri mezzi, maturati durante l’ultimo mese in cui la squadra ha saputo reagire dopo una pessima partenza, che aveva addirittura posto dei dubbi sul lavoro di José Mourinho sulla panchina romanista.

Le ultime cinque gare parlano chiaro, cinque vittorie condite da ben tredici gol fatti ed appena uno subito, il rigore di Nandez nella vittoria in trasferta per 1-4 sul campo del Cagliari di mister Ranieri. Dopo aver traballato durante le prime uscite stagionali, anche il reparto difensivo adesso sta cominciando ad essere decisamente più solido, nonostante la prolungata assenza di due calciatori fondamentali come Smalling e Llorente, che è da poco rientrato dopo l’infortunio.

Nonostante quanto di buono fatto finora i possibili limiti di questa rosa si sono ampiamente già rivelati, ecco perché la società sembrerebbe intenzionata ad intervenire in modo accurato nel mercato di gennaio, con Tiago Pinto che avrebbe già individuato un possibile rinforzo per l’attacco, per il quale però ci sarà da superare una concorrenza agguerrita da parte di una rivale della Serie A.

Addio a gennaio: l’Inter prepara il colpo

La nuova stagione è da poco cominciata, eppure i dirigenti cominciano già a muoversi sui possibili colpi di gennaio per rinforzare la rosa. Per la Roma tiene ancora banco la questione legata a Marcos Leonardo, ed un suo possibile arrivo nel mercato di riparazione, ma ai giallorossi vengono già accostati diversi nomi, uno dei quali è una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Stiamo parlando di Lorenzo Insigne, che solo un anno fa lasciava Napoli per trasferirsi a Toronto, nella Mls. L’ex Napoli pare aver nostalgia di casa, ed un suo ritorno nel mercato di gennaio sembra ormai sempre più probabile. Su di lui c’è l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui anche la Roma, con Tiago Pinto che aspetta in attesa di capire la fattibilità dell’operazione, ma attenzione alle rivali.

Secondo quanto riporta Calciomercatoweb.it tra le varie società interessate a riportare Insigne in Italia ci sarebbe anche l’Inter di Simone Inzaghi, in cerca di rinforzi che possano dare più profondità e più opzioni anche a partita in corso per quanto riguarda la fase offensiva. I nerazzurri dunque valuteranno le condizioni dei propri attaccanti prima di chiudere l’affare, nel frattempo Lazio Fiorentina e Roma continuano a prendere tempo, in attesa del mercato di gennaio.