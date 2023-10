Dybala non perde tempo: la FOTO infiamma i tifosi

Infortunio e forfait per Inter-Roma, Dybala scalpita per il rientro e la messa a disposizione di Mourinho: ecco la FOTO.

La vigilia della delicata gara tra Inzaghi e Mourinho si sta fino a questo momento distinguendo per una serie di fattori in grado di generare grandi discussioni e attenzioni nel corso di una parentesi di stagione non poco particolare e importante. La Roma, domani sera, troverà una delle squadre più in forma e importanti del campionato, desiderosa di consolidare il primo posto in classifica e di imporsi contro una big quale la compagine giallorossa.

Quest’ultima, dal proprio canto, viene da un buon momento di forma e fiducia, come emerso dal felicissimo percorso fin qui condotto in Europa e, più in generale, dal filone di risultati postivi arrivati dopo la caduta in quel di Genova a metà settembre. A circa un mese di distanza da uno dei momenti più bassi del recente passato della Roma, Lukaku e colleghi dovranno provare a dare risposte nella sentita quanto delicatissima sfida di San Siro, in vista della quale non poche difficoltà sono arrivate tra le fila capitoline da un punto di vista infermieristico.

Dybala non perde tempo, spunta la FOTO sui social prima di Inter-Roma

Come appreso nel corso delle ultime ore e delle giornate precedenti al big match, infatti, nemmeno domani la Roma potrà contare su un organico al completo. Oltre all’assenza di un Mourinho squalificato sette giorni fa nel finale della sfida con il Monza, sono diversi i giocatori non a disposizione dello Special One. Tra questi, si segnala qualche infortunato di lunga data, come Smalling o Renato Sanches, cui vanno però aggiunti nomi di non minore importanza.

Nel pomeriggio, come noto, è arrivata la certezza dell’assenza di Spinazzola, non partito per Milano, proprio come Pellegrini e Dybala, rimasto a casa dopo i tentativi e le speranze degli ultimi giorni circa una convocazione per la trasferta lombarda. La voglia di tornare in campo dell’argentino, fermatosi in quel di Cagliari prima della sosta, è però tanta. Lo stesso giocatore, in queste ore, ha postato delle fotografie nelle Instagram stories in cui si allena a casa.

