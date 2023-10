Inter-Roma, gran ritorno Lukaku e ‘accoglienza’ pronta da parte dei tifosi nerazzurri: dopo il divieto di utilizzo dei fischietti, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La gara di domani sera tra Inter e Roma rappresenterà certamente un banco di prova importante per ambedue le squadre, ben consapevoli della posta in palio e dei rispettivi valori. Al netto di una distanza di otto punti in classifica, gli uomini di Inzaghi affronteranno la gara col fine ultimo di consolidare una pole position vantata quasi per tutta la durata di questo primo spezzone di campionato. Per farlo, dovranno avere ragione di Lukaku e colleghi, non al completo e in piena emergenza ma dalla quale si attendono risposte importanti e indicazioni sullo stato attuale di forma.

I fattori in grado di far discutere e infiammare la preparazione al grande evento di domani, dopo il quale ci sarà il non meno nobile incrocio tra Napoli e Milan, sono numerosi e, tra i vari, si segnala ovviamente il gran ritorno a Milano di Romelu Lukaku, a circa tre mesi di distanza dalla rottura definitiva con il mondo interista tutto. Del centravanti belga si è detto e scritto tanto nel corso dell’ultima estate, a dir poco singolare e particolare e ricca di evoluzioni e dinamiche non sempre chiarissime circa alcuni atteggiamenti che non sarebbero stati accolti benissimo dagli addetti ai lavori meneghini.

Inter-Roma, divieto fischietti e nuova soluzione ‘digitale’: i tifosi non si arrendono

Numerose, dunque, le parole spese, sia da dirigenti che da allenatori, in casa Roma, così come in casa Inter. In attesa di comprendere le risposte sportive sul campo della Roma tutta e, soprattutto, del centravanti belga, consapevole di dover rinunciare alla qualità del grande collega e compagno di reparto Dybala, un altro fattore infiammante questi giorni di vigilia ha riguardato la scelta dei tifosi dell’Inter.

Questi ultimi, come noto da circa un mese a questa parte, avevano organizzato una vera e propria ‘manifestazione’ collettiva, volta a ‘insordire’ Lukaku con l’utilizzo di fischietti. L’idea iniziale era quella di distribuire questi ultimi a tutti i tifosi presenti allo stadio, chiedendo l’utilizzo ad ogni tocco di palla del giocatore avversario. Nella giornata di ieri è stato però disposto il divieto di uso dei fischietti, generando la risposta di denuncia ufficiale da parte della Curva Nord Interista.

Come si può leggere sui social, intanto, il popolo nerazzurro avrebbe deciso di adottare un nuovo stratagemma per superare l’ostacolo del divieto di utilizzo dei fischietti: con ogni probabilità, potrebbero decidere di affidarsi all’applicazione Whistle, che riproduce il rumore dei fischi, generando un rumore non indifferente. Soprattutto se usato da uno stadio che, anche domani, sembra intenzionato a dimosrtare di non aver saputo superare la decisione presa da un giocatore che, nonostante tutto, resta tra i più importanti della Serie A e del recente passato dell’Inter.