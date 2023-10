Il giustiziere della Lazio al posto di Abraham: si fa a gennaio

Il giustiziere della Lazio al posto di Abraham: l’operazione si può chiudere già nella prossima finestra di calciomercato

Tammy Abraham prima dell’infortunio era uno dei giocatori chiave della Roma. Nella sua prima stagione in giallorosso infatti l’ex Chelsea ha avuto un impatto devastante, riuscendo a segnare oltre 20 gol e risultando tra i migliori in campo in diverse occasioni.

Già lo scorso anno però il suo rendimento ha avuto un netto calo, specialmente sotto porta, come dimostrano le poche marcature realizzate durante tutto l’anno. Sia lui che Belotti sono stati una grande mancanza per Mourinho, che ha cercato in ogni modo di sopperire al periodo no dei suoi attaccanti.

Già alla fine dello scorso anno infatti circolava la notizia riguardo una sua possibile cessione, in modo tale che la società avesse potuto far cassa e cercare un nuovo centravanti. L’infortunio purtroppo ha rimandato il discorso cessione, che potrebbe arrivare però già a gennaio, ma al suo posto prende piede l’ipotesi del “giustiziere” della Lazio.

Il giustiziere della Lazio al posto di Abraham: l’affare si fa a gennaio

Tammy Abraham sembra ormai destinato a lasciare la capitale. L’inglese dovrebbe far ritorno in Premier League, dove nonostante l’infortunio ha ancora diversi estimatori, tra i quali ci sono anche i tifosi del Chelsea, che sui social continuano a fare il suo nome e quello di Mourinho per il futuro dei Blues.

Tra le altre squadre che seguono da vicino Abraham ci sarebbero anche l‘Aston Villa di Nicolò Zaniolo ed il Brentford, che potrebbe perdere l’attuale attaccante Ivan Toney, finito nel mirino dell’Arsenal e proprio il Chelsea, ancora alla ricerca di un’attaccante dopo le deludenti prestazioni degli uomini attualmente in rosa.

Proprio il Brentford però potrebbe chiamarsi fuori dalla corsa all’attaccante inglese, avendo individuato in Vangelis Pavlidis, il possibile erede di Toney. Pavlidis gioca attualmente nell’Az Alkmaar, squadra che lo scorso anno ha eliminato proprio la Lazio in Conference League, con il greco che ha segnato sia all’andata che al ritorno, risultando decisivo per il passaggio degli olandesi.

Un addio tra Abraham e la Roma appare dunque sempre più probabile, resta da capire quale potrà essere alla fine la destinazione del centravanti inglese.