Inter-Roma, recupero last minute e dubbio sciolto: ci sarà

Inter-Roma, recupero last minute e dubbio sciolto: sarà in campo dal primo minuto dopo la gestione in Europa League. Le ultime su Dybala

Domani c’è Inter-Roma, e sappiamo benissimo quanto questa partita sia attesa soprattutto dalle parti di Milano per rivedere Lukaku. L’attaccante belga non verrà accolto dagli oltre 30mila fischietti, così come annunciato qualche giorno fa, perché proprio ieri è stato vietato l’utilizzo degli stessi ai tifosi nerazzurri. In ogni caso, non sarà semplice per Romelu riuscire a gestire tutto.

Ma Big Rom ha le spalle larghe, e non ci pensa a quello che sarà. Pensa solo alla Roma. Pensa ad aver palloni giocabili per far continuare la striscia di reti. E questi palloni – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina – glieli potrebbe servire anche Spinazzola. Sì, l’esterno dopo aver saltato lo Slavia Praga è a disposizione di Mouirnho.

Inter-Roma, Dybala non ci sarà

Mourinho ha deciso di gestirlo appunto per la gara di domani pomeriggio: Spinazzola quindi tornerà ad occupare la corsia mancina. Kristensen e Azmoun, che in Europa non possono giocare perché esclusi dalla lista Uefa, sono gli altri due che andranno almeno in panchina, con il primo che comunque si gioca una maglia da titolare. Oggi Mou non parlerà, quindi non avremo notizie ufficiali nel merito.

Infine, secondo quanto riportato invece in questo caso da Il Messaggero, niente da fare per Dybala, ma questo si poteva anche immaginare visto che nemmeno ieri la Joya è scesa in campo insieme ai compagni nell’allenamento. Nel mirino ora c’è la gara contro il Lecce, che precede in campionato il derby contro la Lazio. Almeno per la stracittadina si spera di averlo nelle migliori condizioni possibili.