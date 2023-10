Lukaku, verdetto prima di Inter-Roma: “Potrebbe condizionarlo”

Lukaku, poco prima di Inter-Roma arriva il verdetto che riguarda in prima persona il belga: “Potrebbe condizionarlo”

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti indiscussi di questo avvio di campionato e non solo per la Roma, ma dell’intera Serie A. L’impatto del belga nel nostro campionato è stato devastante, già con l’Inter aveva dimostrato tutte le sue doti da finalizzatore, risultando tra i migliori marcatori dei nerazzurri e dell’intero campionato.

Con la Roma non è stato da meno, escludendo l’esordio contro il Milan, in cui però non era neanche partito titolare Big Rom ha sempre timbrato il cartellino, caricandosi la squadra sulle spalle e diventando un elemento imprescindibile per Mourinho, al pari di Dybala, con il quale forma uno dei migliori tandem d’attacco in Italia.

La prossima gara però metterà a dura prova il nuovo attaccante romanista, i giallorossi infatti dovranno affrontare l’Inter di Simone Inzaghi e nonostante il divieto per quanto riguarda il caso dei fischietti, ci si aspetta un “bentornato” tutt’altro che caloroso per lui.

Lukaku, sentenziato prima di Inter-Roma: “Potrebbe condizionarlo”

La prossima partita potrebbe essere cruciale per la Roma di Mourinho, che in caso di vittoria farebbe un ulteriore passo in avanti verso il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League, tassello fondamentale nel progetto di crescita che i Friedkin hanno in mente.

Un match molto teso quello a Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, nel quale l’osservato speciale sarà Romelu Lukaku, per il quale è attesa una pesante contestazione da parte dei suoi ex tifosi. L’ex volto della Serie A Stefano Fiore è intervenuto ai microfoni di TvPlay per dire la sua sul prossimo big match in programma domenica alle 18:

“Il caso Lukaku? Per quella che è stata tutta la vicenda un minimo di contestazione bisogna aspettarsela. Speriamo che resti tutto nei binari della civiltà. Lukaku all’Inter lo scorso anno ha sbagliato alcuni gol facili in partite molto importanti, come la finale di Champions League. Non è stato lo stesso giocatore ammirato con Antonio Conte. Sulla vicenda estiva ci aspettiamo anche la sua versione, anche se qualcosa di strano è accaduta. Quando l’Inter lo riprese giurò fedeltà ai colori nerazzurri. I tifosi hanno il diritto di affezionarsi ai giocatori, ragiona con il cuore e i sentimenti. Comunque è ormai chiaro come le bandiere non esistano più. Fossi un tifosi dell’Inter punterei sull’indifferenza nei confronti di Lukaku. Una contestazione molto forte potrebbe condizionarlo”.