Mercato miliardario e ‘riscatto’ Lukaku, il Chelsea si affida a Mourinho

Calciomercato Roma, riscatto Lukaku e speranza Chelsea: Mourinho ancora una volta decisivo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome del centravanti belga si è rivelato uno di quelli in grado di infiammare maggiormente questi ultimi giorni, alla luce dell’ormai prossimo impegno di campionato che non poche indicazioni potrebbe fornire da plurimi punti di vista. Contro l‘Inter di Inzaghi, nella sfida di domani pomeriggio a San Siro, sarà possibile capire lo stato attuale delle due squadre e l’importanza delle rispettive ambizioni, con la compagine nerazzurra chiamata a consolidare il primo posto e quella giallorossa a confermare il buon momento fino a questo momento vissuto.

Dopo un principio stagionale quasi da incubo, infatti, Lukaku e compagni sono pian piano riusciti a trovare una certa continuità in campionato, ben proseguendo poi quel nobile percorso europeo iniziato con grande veemenza e volontà di provare a inseguire nuovamente un sogno spentosi per cause ed eventi ben noti in quel di Budapest circa tre mesi fa. Restando al presente, come dicevamo, il nome di Lukaku sta sicuramente portando alla diffusione di non poche attese e discussioni per il ritorno a San Siro, circa il quale si è parlato non poco nel corso di questi ultimi giorni.

Calciomercato Roma, speranza Mourinho per il Chelsea: il futuro di Lukaku dipende da lui

Gli spunti di interesse sono stati numerosi e hanno riguardato soprattutto l’atteso trattamento da parte di un popolo definitosi tradito dall’atteggiamento del nuovo bomber della Roma, lasciatosi non nel migliore dei modi con il mondo Inter tutto, compagni inclusi. In attesa di risposte nella giornata di domani, intanto, sul futuro di Lukaku figura anche una forte ingerenza relativa alle prossime decisioni di Mourinho.

Come si legge su Football Transfers, infatti, il prezzo di 42 milioni di sterline è stato ormai fissato dal Chelsea, alle prese nel recente passato con una situazione economica che costringerà loro a dover epurare per fini tecnici ed economici una rosa pullulante di giocatori ormai ai margini del progetto. L’ingerenza del Fair Play Finanziario costringerà a dover totalizzare una buona serie di uscite, dopo le spese quasi folli dell’ultimo anno e mezzo che hanno visto la società spendere circa mezzo miliardo di euro.

Ecco che, dunque, una sua cessione di Big Rom alla Roma risolverebbe non pochi grattacapi al club inglese, ben consapevole di come, però, sul futuro del belga gravi soprattutto quello di Mourinho. Ad oggi, lo Special One sta vivendo l’ultimo anno di contratto nella Capitale e fin qui non si intravedono spiragli per discussioni relative a rinnovi e prolungamenti: in un clima ancora ricco di evoluzioni e incertezza, però, la grande sicurezza è legata al fatto che una permanenza di Mourinho porterebbe con ogni probabilità anche alla conferma tecnica di Lukaku nel progetto Roma. Con il benestare di tutti, Chelsea in primis.