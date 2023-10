Scelta fatta sull’allenatore, sipario chiuso: niente Mourinho

Il futuro di José Mourinho continua a tenere banco. Il tecnico della Roma era stato accostato anche ad un club inglese: la presa di posizione che fa chiarezza sulla vicenda.

Dopo l’ultima vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga, la Roma di José Mourinho sta preparando la gara di San Siro contro l’Inter. Un appuntamento dal peso specifico non indifferente dal quale il tecnico lusitano spera di ricavare risposte importanti.

Tuttavia, a catalizzare una parte cospicua delle attenzioni mediatiche nelle ultime settimane sono state anche e soprattutto le voci riguardanti il futuro di Mourinho. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, lo ‘Special One’ non ha ancora sciolto le riserve. Chiaramente il focus è ora rivolto ad una stagione nella quale Lukaku e compagni vogliono togliersi importanti soddisfazioni. Dopo le voci sul possibile esonero del tecnico portoghese e le ottime risposte fornite dalla squadra, un eventuale cambio in corsa pare essere scongiurato. Inevitabile, però, che lo Special One sia di volta in volta accostato a diversi club in giro per l’Europa. Soprattutto in Inghilterra, lì dove l’allenatore della Roma continua ad avere molti estimatori.

Calciomercato Roma, nessun contatto tra Mourinho e il West Ham

Negli ultimi giorni, ad esempio, si erano sparse delle voci circa un possibile interessamento del West Ham per Mou. Il club inglese, alla luce del periodo piuttosto complicato che sta attraversando Moyes alla guida del club inglese, sarebbe alla ricerca di un profilo d’esperienza al quale affidare la propria panchina. Ecco perché avrebbe cominciato a bussare alla porta – tra gli altri – anche di José Mourinho.

Il condizionale, però, è d’obbligo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel suo consueto intervento a Caught Offside, infatti, dopo aver rispedito al mittente una ricca offerta dall’Arabia a giugno, l’allenatore della Roma non sarebbe in contatto con alcun tipo di club. Ragion per cui, non ci sarebbe mai stato un approccio diretto tra Mourinho e il West Ham. D’altro canto, il club inglese sta continuando a dare fiducia a David Moyes, sul quale vuole continuare a puntare. Ogni (eventuale) discorso, dunque, sarebbe rimandato alla prossima estate.