Un calcio alla crisi, hanno detto basta: ‘prendono’ subito Lukaku

La presa di posizione non è passata inosservata: Lukaku è di nuovo al centro del discorso. Ecco cosa è successo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma. La gara di San Siro sarà sicuramente l’appuntamento di una giornata di campionato che potrebbe ridefinire con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.

A San Siro, chiaramente, i riflettori saranno puntati soprattutto su Romelu Lukaku. L’attaccante belga torna nello stadio nerazzurro per la prima volta da quando ha deciso di cambiare aria, declinando la proposta dell’Inter. Si preannuncia sicuramente un’atmosfera molto calda sotto questo punto di vista. Ad ogni modo, dopo un inizio di stagione che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo, ‘Big Rom’ si è già preso la Roma. Lo ha fatto nel modo che gli riesce più congeniale: segnando. Preso in prestito dal Chelsea, l’attaccante belga è stato messo da José Mourinho immediatamente al centro del progetto. Senza se e senza ma. A differenza di quanto stava avvenendo ai Blues. A tal proposito, il periodo no della compagine di Pochettino e i gol a raffica di Lukaku non sono passati inosservati.

Contro il Brentford – da poche ore – il Chelsea ha rimediato un’altra sconfitta. L’ennesima, di un inizio di stagione che definire complicato sarebbe solo un eufemismo. Alla luce dell’ultimo KO, i Blues occupano momentaneamente l’undicesimo posto in classifica, ma al termine di questa giornata di campionato potrebbero finire ancora più in basso.

La sterilità offensiva degli uomini di Pochettino è assolutamente preoccupante. Nelle prime dieci gare di campionato, infatti, il Chelsea è riuscito a cogliere il bersaglio grosso soltanto in 13 circostanze. Un bottino troppo magro per chi, ai nastri di partenza, era considerata una delle candidate più autorevoli per raggiungere un posto in Champions League. Ad ogni modo non pochi tifosi del Chelsea hanno preso d’assalto il web per esprimere tutto il loro dissenso per la scelta del club di ‘regalare’ Lukaku, non concedendogli neanche una chance. Ecco una rapida carrellata:

Chelsea need a Romelu Lukaku back… he is better than Nicholas Jackson and Broja.

He will deliver much better than what we are seeing now.

What is the end product of controlling games and no goal(s) to show for it, still end up losing it???? #CFC

— Boluwaji Jegede (@TheBoluSport) October 28, 2023