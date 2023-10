Conte ne porta un altro: doppia firma Roma, svolta Friedkin

Proseguono i rumours su un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina della R0ma: intreccio a sorpresa, così si sblocca la doppia pista.

Pur offrendo una prestazione di livello al cospetto di una delle favorite alla vittoria dello Scudetto, la Roma esce dal confronto contro l’Inter senza aver racimolato neanche un punto. Il sigillo di Marcus Thuram ha deciso la gara, indirizzando definitivamente la contesa.

Nel post partita José Mourinho ha rimarcato la buona prova offerta da un gruppo che è stato costretto a far fronte a diverse assenze. Proprio il tecnico portoghese, al di là di quanto sta accadendo nel rettangolo verde, continua a calamitare l’attenzione mediatica. In particolar modo per la questione legata al suo futuro. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, Mourinho potrebbe dire addio ai giallorossi al termine di questa stagione. Per adesso le manovre per il rinnovo sono sostanzialmente ferme. Sebbene l’allenatore lusitano non abbia ancora preso decisioni definitive, un addio tra le parti non è affatto da escludere.

Calciomercato Roma, Conte e Massara insieme: il piano dei Friedkin

Laddove Mourinho dovesse dire effettivamente addio, su quale tecnico potrebbe decidere di puntare la Roma? Anche sotto questo di vista, le alternative non mancano. Il primo nome nell’eventuale lista dei desideri sarebbe infatti Antonio Conte. Il tecnico salentino, che non ha nascosto il desiderio di approdare un giorno sulla panchina della Roma, potrebbe essere il profilo giusto per accontentare la piazza.

Sportitalia.it si spinge anche oltre ed arriva ad ipotizzare un doppio possibile colpo per i giallorossi. Secondo quanto riferito, infatti, oltre all’eventuale acquisto di Antonio Conte non è escluso che i Friedkin decidano di puntare su un altro nome, questa volta per un ruolo dirigenziale. Qualora si dovessero creare i presupposti per l’addio di Pinto, infatti, la Roma potrebbe stringere per chiudere l’accordo con Frederic Massara. La proprietà americana della Roma potrebbe ingolosire l’ex dirigente del Milan con un’offerta intrigante, mettendolo al centro del nuovo progetto e affidandogli le chiavi dell’area mercato. Per adesso, ribadiamolo, si tratta solo ed esclusivamente di una suggestione. Una traccia, però, da monitorare con estrema attenzione.