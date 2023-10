Inter-Roma, altra assenza UFFICIALE prima del match

Inter-Roma, a poche ore dall’inizio del match arriva l’UFFICIALITÀ: altra clamorosa assenza per il big match a San Siro

È il giorno di Inter-Roma, secondo big match dei giallorossi in Serie A, che si trovano ad affrontare di nuovo una squadra di Milano, ma questa volta l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono tra i favoriti per la corsa alla vittoria finale, mentre la squadra di Mourinho deve rimanere aggrappata alla corsa al quarto posto.

La Champions League è un tassello fondamentale nel progetto di crescita ideato dalla proprietà, ma soprattutto rischia di essere fondamentale anche durante il calciomercato. I soldi derivanti dalla qualificazione aiuterebbero il club a finanziare gli acquisti, in particolare quello di Romelu Lukaku, diventato una priorità per la società, i tifosi e l’allenatore.

È lui il vero trascinatore di questa squadra, praticamente sempre a segno in maglia giallorossa, ed un impatto devastante nel nostro campionato, simile a quello del suo primo anno all’Inter. Tra poche ore le squadre scenderanno in campo, ma è arrivata da poco l’ufficialità che riguarda una clamorosa assenza prima del match, ecco di cosa stiamo parlando.

Inter-Roma, assenza ufficiale prima del match

La gara tra Inter e Roma si sta portando dietro non poche polemiche, soprattutto tra i tifosi nerazzurri. La curva nord dell’Inter aveva infatti organizzato un “bentornato” a Romelu Lukaku, distribuendo circa 3o mila fischietti fuori dallo stadio per fischiare il belga.

Iniziativa che in un primo momento era stata vietata, tuttavia gli esponenti dei gruppi interisti oggi hanno comunque iniziato la distribuzione dei fischietti, come annunciato nelle scorse settimane. Proprio a causa di questa polemica arriva la decisione a sorpresa della società nerazzurra, che sembrerebbe intenzionata a non far parlare nessun tesserato prima del big match contro la Roma di Mourinho, come riporta Tommaso Turci, giornalista di Dazn, tramite il suo account Twitter.

Nessun tesserato dell’Inter parlerà prima di #InterRoma. La voglia è quella di concentrarsi sul campo per non alimentare ulteriormente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni. — Tommaso Turci (@TommasoTurci) October 29, 2023

“Nessun tesserato dell’Inter parlerà prima di Inter-Roma. La voglia è quella di concentrarsi sul campo per non alimentare ulteriormente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni.” In questo modo la società cerca di spegnere qualunque forma di polemica, ma soprattutto mantenere i suoi concentrati esclusivamente sul risultato sul campo.