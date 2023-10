Inter-Roma, clima già rovente: sta succedendo fuori dallo stadio

Fischi a Lukaku, la risposta dei tifosi dell’Inter parla chiaro: sta succedendo in questi momenti antecedenti la gara contro la Roma.

La sfida tra Mourinho e Inzaghi di oggi pomeriggio rappresenta certamente una delle più affascinanti e importanti di questo weekend, insieme al non meno trascurabile incrocio tra Garcia e Pioli previsto poco dopo la conclusione della partita di San Siro. Un vero e proprio dittico, dunque, di match più che importanti per le risposte relative ai posti e alle regioni più nobili della classifica, alle quali la Roma sta pian piano cercando di avvicinarsi dopo un inizio di campionato a dir poco complicato.

Numerosi, quindi, gli spunti di interesse della partita di San Siro, caratterizzata da un’attenzione mediatica che ha fin qui abbracciato una pluralità di fattori, non esauritisi al solo ritorno di Romelu Lukaku in quel di Milano. Da circa una settimana a questa parte, l’atteggiamento dei tifosi nei confronti del belga rappresenta lo scenario in grado di ricevere le attenzioni e le attese più importanti, al netto di una discussione che ha abbracciato anche altri elementi, tra cui l’assenza (totalmente non voluta, come ribadito dallo stesso Special One!) di Mourinho in panchina.

‘Accoglienza’ Lukaku, i tifosi dell’Inter non si arrendono: stanno distribuendo i fischietti

A ciò si aggiungano anche le tante notizie susseguitesi nel corso di una settimana molto importante anche per l’Europa League e durante la quale si è seguito con non poca attenzione anche l’aspetto relativo agli infortuni e i possibili recuperi di elementi non a disposizione di Mourinho da diverso tempo e che, di fatto, porteranno la Roma ad affrontare l’Inter con un corpo di assenze tutt’altro che esiguo.

Tornando alla questione principale, va detto come il ritorno di Lukaku abbia portato alla nascita di discussioni e ingerenze relative soprattutto alla decisione dei tifosi dell’Inter di distribuire dei fischietti con i quali esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti del belga, ad ogni tocco di palla.

Due giorni fa, la Questura aveva disposto il divieto dell’utilizzo di tale strumento, annunciando multe per chi avesse trasgredito la decisione presa. Questo aveva generato la risposta e il dissenso dei tifosi dell’Inter, che nelle ultime ore parevano poter aver deciso di organizzarsi anche tramite un’applicazione con la quale emettere dei fischi senza l’utilizzo del dispositivo a fiato.

Le immagini che stanno circolando in questi minuti di poco antecedenti l’inizio della gara parlano però chiaro: la curva dell’Inter sta infatti distribuendo ugualmente i fischietti ai tanti spettatori accorsi a San Siro per un big match che presenterà certamente tantissimi motivi di interesse.