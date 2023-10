Inter-Roma, fischi e risposta annunciata Lukaku: “Ne ha passate tante”

Lukaku, sonni tranquilli prima di Inter-Roma: arriva l’annuncio che aiuta a capire ancora di più la personalità di uno dei nomi più discussi di questi ultimi giorni.

Se il post gara di Roma-Monza era stato contraddistinto da una certa gioia ed euforia per l’essere riusciti a trovare tre punti pesanti quanto importanti contro una delle rose più in forma del campionato, è altrettanto giusto evidenziare come già sul finire della scorsa settimana l’attenzione mediatica e dei tifosi era stata rivolta alla gara odierna, contro un’Inter rappresentante un banco di prova tutt’altro che di semplice superamento.

Gli spunti di interesse e confronto sono stati numerosi, a partire dall’assenza di un Mourinho che non ha mai avuto dubbi nell’etichettare l’atteggiamento di chi avesse ipotizzato una presunta volontà di non tornare a San Siro, in uno stadio che non ha mai nascosto il grande amore e la profonda ammirazione per chi, oltre a restare uno dei personaggi più emblematici del mondo Roma e del calcio tutto, non può che aver lasciato grandi ricordi anche in quel di Milano. Una questione ben più vivida, però, è stata anche quella relativa al ritorno di Romelu Lukaku davanti ad un pubblico sentitosi ferito quanto tradito dalle scelte e dall’atteggiamento del belga.

Inter-Roma, l’ex agente non ha dubbi su Lukaku: “Ne ha già passate tante, di solito risponde così”

Da circa un mese a questa parte, non casualmente, la partita tra Mourinho e Inzaghi ha iniziato a generare più che qualche attesa, soprattutto tra le fila di un mondo Inter che cercherà quest’oggi di manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti delle scelte ponderate da Lukaku nel corso dell’ultima estate. La polemica sui fischietti e i comunicati ufficiali della Curva dell’Inter sono stati sicuramente alcuni degli aspetti in grado di generare le maggiori discussioni in queste ultime ore.

A circa centottanta minuti dal fischio di inizio, però, è chiaro che la risposta più importante spetti adesso al campo e, soprattutto, ad un giocatore non nuovo a certi tipi di pressione. Sul carattere e il temperamento di Lukaku, in particolar modo, è intervenuto uno dei personaggi più vicini al belga all’inizio della sua carriera, l’ex agente Peter Smeets che, oltre a rivelare qualche aneddoto, ha così introdotto Inter-Roma in un’intervista a Sporza.

“Romelu ne ha passate già tante, quando ad esempio veniva fischiato dagli avversari o dai suoi connazionali. Certamente non avrà perso il sonno per questa questione dei fischi che lo attende. Vedremo stasera che succederà, in queste situazioni lui risponde quasi sempre con il gol“.