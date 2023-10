Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Probabili formazioni Inter-Roma, Mourinho deve fare i conti con le molte assenze che potrebbero condizionare il risultato finale

È il giorno di Inter-Roma, secondo big match di campionato per i giallorossi, che affronteranno di nuovo una milanese dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. La squadra di Mourinho eè un avversario decisamente diverso rispetto alla disfatta contro i rossoneri, ad inizio campionato infatti i risultati faticavano ad arrivare, facendo capitolare Pellegrini e compagni tra le ultime posizioni della classifica.

Nelle ultime cinque partite invece si nota il netto cambio di marcia della Roma, che ha collezionato ben cinque vittorie, subendo gol soltanto in un’occasione, sul rigore di Nandez nella vittoria per 1-4 contro il Cagliari di Ranieri.

Tuttavia lo Special One dovrà fare i conti con parecchie assenze, tra le quali spiccano ancora quelle di Smalling e Dybala, due perni della rosa giallorossa, e non solo . Dall’altra parte invece Simone Inzaghi ha a disposizione quasi tutti gli elementi migliori del suo roster, fatta eccezione per Cuadrado e Arnautovic ancora alle prese con gli infortuni, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Probabili formazioni Inter-Roma,

Quella contro l’Inter potrebbe essere già una gara determinante per le sorti della stagione romanista. Una vittoria porterebbe a sei le partite consecutive in cui i giallorossi sono riusciti a trionfare, ma soprattutto manderebbe un segnale forte alle dirette pretendenti per un posto in Champions League.

José Mourinho si vedrà costretto però a fare i conti con assenze importanti, tra cui quelle di Smalling, Dybala, Pellegrini e Spinazzola, oltre al solito Renato Sanches. Potrebbe esserci dunque spazio dal primo minuto per Bove e Zalewski, con il primo che si sta guadagnando sempre più spesso una maglia da titolare grazie alla serie di ottime prestazioni mostrate finora.

Dall’altra parte invece Simone Inzaghi vede in Cuadrado ed Arnautovic gli unici assenti, e può permettersi di mandare in campo la miglior formazione possibile. L’unico ballottaggio dovrebbe riguardare Darmian, con Pavard e Dumfries che restano comunque favoriti per un posto dal primo minuto, ecco le possibili scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho

Infine, la partita. verrà trasmessa su Dazn.