Lukaku l’ha detto davvero: Inter-Roma si scalda

Lukaku l’ha detto davvero: si scalda Inter-Roma in programma nel tardo pomeriggio di oggi. Ecco le parole di Big Roma

Si può dire che è la sua partita. Attesa dai tifosi dell’Inter fin dall’uscita del calendario. E quel giorno è arrivato: Lukaku torna a San Siro, dove da quelle parti è ritenuto un “traditore”. Ma la verità venuta fuori fino ad oggi è solo quella della società milanese e non quella del giocatore che, ha annunciato un paio di settimane fa dal ritiro del Belgio, che un giorno parlerà.

Intanto oggi si scende in campo: dell’accoglienza che riceverà ne abbiamo parlato spesso (qui invece quello che potrebbe succedere) e ieri nessun tesserato della Roma – così come nessuno dell’Inter – ha parlato in conferenza stampa. La Gazzetta dello Sport però spiega quello che è il sentimento di Big Rom.

Lukaku: “Io non ho paura”

In mezzo alla settimana c’è stata la partita di Europa League dove Lukaku come al solito ha segnato che un poco i pensieri in vista del match di oggi glieli ha tolti. In ogni caso secondo il quotidiano il centravanti è stato “sollecitato” diverse volte dai compagni in settimana. E la risposta è stata sempre la stessa.

“Sono pronto e non ho paura” avrebbe detto Romelu. Lui è abituato a tutto questo (l’anno scorso allo Stadium l’accoglienza è stata la stessa praticamente) e non vede probabilmente l’ora di scendere in campo con quello spirito battagliero che lo ha sempre contraddistinto. Una gara non certo semplice per lui, come non lo sarà per tutta la Roma. Ma le parole sono una cosa e il campo è un’altra cosa. E lì si scende undici contro undici e chi è più forte, di solito, vince. Intanto ci si prepara alla “battaglia sportiva”. No, Lukaku non ha paura.