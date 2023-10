Lukaku-Roma, divorzio imminente: è nel mirino di un top club

Lukaku-Roma, potrebbe essere già aria di divorzio tra il club giallorosso ed il belga che è finito nel mirino di un top club

Questo inizio di stagione ha posto i riflettori su un calciatore in particolare tra quelli a disposizione di José Mourinho, ovvero Romelu Lukaku. Il belga sta avendo un impatto devastante nel nostro campionato, ai livelli di quello della suo primo anno in Italian con l’Inter, nel quale ha trascinato la squadra verso il tricolore dimostrando di essere un vero e proprio top player.

Praticamente sempre a segno da quando veste la maglia giallorossa, Big Rom è stato determinante finora nella scalata della Roma in classifica, che dopo una falsa partenza è riuscita ad avvicinarsi di nuovo alla zona Europa. Le sue prestazioni dunque pongono il dovere alla società di provare ad acquistarlo a titolo definitivo in estate, ma la trattativa si prospetta tutt’altro che facile.

Il Chelsea ha fissato il prezzo a 37 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti anche gli oltre 7 milioni di ingaggio che attualmente percepisce nella capitale, cifra più bassa rispetto a quella che guadagnava ai Blues. A rendere ancora più complicato l’affare potrebbe esserci l’inserimento di un top club europeo, che sta cercando rinforzi in attacco e che potrebbe aver individuato nell’ex Inter il centravanti ideale per la prossima stagione.

Lukaku-Roma, possibile addio: sul belga un top club

Le prestazioni di Romelu Lukaku in maglia giallorossa stanno attirando l’attenzione non solo degli appassionati della Serie A, ma anche da parte di alcuni club esteri, in cerca di rinforzi per il reparto avanzato. Il suo futuro dunque potrebbe non dipendere solo dalla società capitolina, bensì da diversi fattori, in primis la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe fondamentale sia per convincerlo sia per trovare un accordo economico con il Chelsea, ma non solo.

Secondo quanto riporta Calciomercatonews.com su Lukaku avrebbe messo gli occhi anche il Psg, deluso dal rendimento di Goncalo Ramos, che ha segnato solo due gol fin ora e che è stato pagato la bellezza di 65 milioni di euro dal Benfica quest’estate.

La richiesta dei Blues per Big Rom, circa 35-40 milioni di euro sarebbe una cifra irrisoria per le casse parigine, ed anche gli oltre 7 milioni di euro netti di stipendio non rappresenterebbero un ostacolo per l’affare. La Roma dunque dovrà fare il massimo sia in campo che fuori per cercare di riuscire a strappare Lukaku alla concorrenza e non rischiare di perdere un centravanti del suo calibro.