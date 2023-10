Voti Inter-Roma, doppia bocciatura pesante: delusione continua

Inter-Roma si è conclusa da poco con l’atmosfera che si era infiammata già nei giorni scorsi a causa delle iniziative dei nerazzurri

Inter-Roma si è conclusa da poco con i giallorossi che non sono riusciti a pareggiare contro i nerazzurri allo stadio Meazza. Simone Inzaghi è riuscito a conquistare di nuovo la vetta della Serie A grazie alla rete di Thuram che all’81’ è sbucato in mezzo ai difensori giallorossi insaccando in rete il cross di Dimarco. Il suggerimento dell’esterno non è stato seguito da Llorente, che è arrivato in ritardo sul pallone.

Il primo tempo è stato molto difficile con la Roma che si è abbassata e ha cercato di limitare le scorribande avversarie. I giocatori nerazzurri, infatti, hanno messo in difficoltà la difesa giallorossa in diverse occasioni, con gli esterni che sulle fasce hanno fatto il bello e il cattivo tempo. In mezzo all’area, poi, Thuram è stato un osso duro da trattenere. L’ex Borussia Moenchengladbach ha avuto diverse occasioni per mettere il timbro, ma i suoi tentativi sono finiti sempre fuori.

Le statistiche dei primi 45′ hanno dimostrato l’andamento della gara, per la maggior parte del tempo in mano ai milanesi. Nel secondo tempo, invece, la Roma ha mostrato una reazione nei primi minuti di partita. Questa però non è bastata per impensierire i difensori dell’Inter che sono riusciti ad arginare le azioni offensive di Lukaku e compagni, che hanno scatenato un brivido su calcio di punizione di Paredes.

Inter-Roma, Ndicka e Kristensen bocciati

La partita è stata senza ombra di dubbio difficile per i giallorossi che erano chiamati a conquistare almeno un punto dopo le vittorie su Monza, Cagliari e Frosinone. A queste, poi, vanno aggiunte anche quelle in Europa League, che hanno aiutato a creare un’atmosfera positiva dopo le critiche.

Riuscire ad evitare la sconfitta era fondamentale per la Roma in modo da rimanere alle spalle del gruppo in testa dove c’è anche l’Inter. Mantenere il quarto posto il più vicino possibile è l’obiettivo di questo momento per i giallorossi, che hanno tutte le intenzioni di entrare in Champions League. Thuram, però, ha deciso di rovinare il fine settimana per tutti i tifosi romanisti sgusciando in mezzo alle maglie larghe del reparto arretrato.

Roma (3-5-2-): Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5, Llorente 5.5, Ndicka 4; Kristensen 4, Cristante 5, Paredes 4, Bove 6 (84′ Aouar s.v.), Zalewski 4.5 (75′ Celik 5.5); Lukaku 5.5, El Shaarawy 5.5 (84′ Belotti s.v.).