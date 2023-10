Calciomercato Roma, rottura immediata: Pinto ha già il sostituto

Calciomercato Roma, i giallorossi si preparano a dire addio ad uno dei nuovi acquisti: Tiago Pinto ha già il sostituto

L’inizio di stagione della Roma ha acceso i riflettori sul alcuni elementi “misteriosi”della rosa a disposizione di Mourinho. Uno in particolare è il portoghese Renato Sanches, arrivato in estate dal Psg e fortemente voluto da Tiago Pinto, che parlò così nel corso di una conferenza stampa:

“Tutto quello che andrà male con lui, c’è solo un responsabile. Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l’ho voluto prendere, a Roma anche e non ci sono riuscito prima di quest’anno”. Parole forti quelle del gm portoghese, che in caso di fallimento di questa operazione di mercato ha deciso di assumersene tutte le responsabilità.

Fallimento che in molti tifosi non si augurano ovviamente, ma purtroppo tocca fare i conti con la realtà, e con i numeri di Renato Sanches in questa stagione. Numeri difficili da analizzare, visto che il centrocampista finora è stato sempre fermo ai box, proprio per questo motivo Tiago Pinto potrebbe pensare di intervenire sul mercato per portare un centrocampista che possa garantire un elevato numero di partite per sostituire il portoghese.

Calciomercato Roma, addio ormai ad un passo: Pinto ha il sostituto

Tante incognite, e poche certezze. Al momento è questa la situazione intorno alla Roma di Mourinho, che dopo la sconfitta con l’Inter torna nel mirino delle critiche, non tanto per il risultato finale, che sarebbe comunque potuto essere più ampio, bensì per l’approccio mentale alla partita, con i giallorossi che non sono mai riusciti ad essere pericolosi, se non sul colpo di testa di Cristante salvato miracolosamente da Sommer.

Uno dei problemi principali al momento sono gli infortunati, sebbene la preparazione alla partita fosse sbagliata al mister vanno riconosciute comunque le attenuanti di aver dovuto giocare una gara così importante senza gran parte dei titolari. Mancavano infatti all’appello gente del calibro di Dybala, Smalling, Pellegrini, Spinazzola e Renato Sanches, con quest’ultimo che a Roma sta diventando un vero e proprio caso.

Il suo riscatto ormai appare sempre più lontano, visto che il portoghese dovrebbe giocare il 60% delle partite per far scattare l’obbligo di riscatto a 12 milioni, che diventerebbero 14-15 nel caso si arrivasse al 75% delle presenze. Il portoghese ha collezionato solo 98 minuti in campo, e secondo quanto riporta Calciomercato.com Pinto starebbe già pensando all’addio, avendo individuato in Youssuf Fofana il suo sostituto ideale. Il francese, classe 1999 ha il contratto in scadenza tra un anno con il Monaco, e la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata vista l’imminente scadenza del contratto con il club transalpino