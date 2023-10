Lukaku a titolo definitivo: colpo di scena Roma

Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco. L’attaccante belga è il protagonista di nuovi rumours nelle ultime ore. Lo scenario.

Ci si aspettava un’accoglienza calorosamente fredda da parte del Meazza nei confronti di Romelu Lukaku e le attese non sono state deluse. L’attaccante belga, ‘salutato’ da bordate di fischi ogni qualvolta toccava palla, non è riuscito ad incidere più di tanto in una gara nella quale la Roma ha faticato a produrre con continuità azioni pericolose.

Ad ogni modo, protagonista di un inizio di stagione importante, il numero 90 della Roma si è preso letteralmente la squadra sulle spalle. Sia in termini di gol che analizzando il numero di assist, ‘Big Rom’ si sta rivelando un vero e proprio fattore. Dal punto di vista della produzione offensiva il bomber di Mourinho sta lasciando immediatamente la sua impronta. Anche per questo il suo futuro continua a tenere banco senza soluzione di continuità. Ricordiamo che il belga è stato preso dalla Roma con la formula del prestito, senza diritto né obbligo di riscatto. Sotto questo punto di vista, emergono novità che non possono essere trascurate.

Calciomercato Roma, tentazione Lukaku per il Psg: lo scenario

A fare il punto della situazione Lukaku ci ha pensato calciomercatonews.com. Secondo quanto riferito, tra i i club che potrebbero essere interessati al campione belga occhio al Psg. Alla ricerca di una punta di peso a cui consegnare le chiavi dell’attacco, infatti, la compagine transalpina potrebbe bussare alla porta del Chelsea per capire i margini di manovra.

Alla luce degli importanti fondi a disposizione, non è escluso che il club francese entri nell’ordine di idee di intavolare con i Blues una trattativa a titolo definitivo. Per i transalpini, ad esempio, non sarebbe affatto un problema versare nelle casse del Chelsea quei 40 milioni di euro richiesti sempre dai londinesi per la cessione del suo attaccante di riferimento. Effettivamente al Psg un attaccante dalle caratteristiche di Lukaku manca. Per adesso, però, non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti. Si tratta di una pista che comunque va monitorata, in quanto foriera di possibili sviluppi. Sotto questo punto di vista, molto dipenderà dall’eventuale accordo che la Roma sarà in grado di suggellare con i Blues. I tempi per una scelta definitiva sono ancora prematuri. Se ne riparlerà.