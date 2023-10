Lukaku colpo scudetto: arriva l’annuncio sulla Juve che lascia senza parole i tifosi giallorossi dopo la sconfitta contro l’Inter

La sconfitta di ieri della Roma di Mourinho torna ad accendere i riflettori sul lavoro dello Special One sulla panchina romanista. Finora la squadra sta pagando una falsa partenza che l’aveva collocata tra le ultime della classifica di Serie A, ma nelle ultime gare il trend negativo era stato invertito, ed i risultati cominciavano ad arrivare.

Prima dell’Inter i giallorossi avevano conquistato ben cinque vittorie consecutive, riuscendo a segnare la bellezza di tredici gol, subendone soltanto uno su rigore di Nandez nella vittoria per 1-4 sul Cagliari di Ranieri. Grazie a questa serie di risultati utili tra campionato e coppa le ambizioni della Roma si erano decisamente rilanciate, tuttavia la prestazione di ieri lascia l’amaro in bocca, e non solo per la sconfitta finale.

Come contro il Milan la squadra è risultata troppo passiva, ma cosa ancora peggiore non è sembrata mai in grado di poter mettere in difficoltà l’avversario. Ancora una volta ad essere indicato come colpevole principale è José Mourinho, che riceve una stoccata pesantissima da una sua vecchia conoscenza.

Lukaku colpo scudetto: l’annuncio sulla Juve

Assente, ma comunque colpevole. Questo si dice da ieri su José Mourinho, ritenuto uno dei principali colpevoli degli scarsi risultati collezionati dalla squadra in questa prima parte di stagione. Lo Special One non sembra in grado di dare un’identità di gioco alla sua rosa, e questo si riflette sui risultati in campo.

A criticare il portoghese c’è anche una sua vecchia conoscenza, ovvero il direttore del Corriere Dello Sport Ivan Zazzaroni, che non si è risparmiato nel giudicarlo, arrivando ad azzardare un paragone molto forte con il collega Allegri, ecco le sue parole:

«La Juve non la considero da Scudetto. Il giorno che la vedrò avrà ragione qualcun’altro. Non è stata costruita per questo e non è in grado di farlo. Poi se arrivano le zanzare e i coleotteri a Milanello o alla Pinetina a quel punto ci possono essere le condizioni. Allegri sta facendo il massimo da quando è tornato. Se avesse avuto Lukaku ora sarebbe primo con qualche punto di vantaggio».