Nuova bocciatura, per il presidente è sul mercato: doppio intreccio Roma

Bocciatura immediata dopo la vittoria nel big match, il Presidente lo ha messo in vendita: doppio intreccio anche con la Roma.

Le questioni attuali in casa giallorossa stanno riguardando soprattutto un presente relativo alla sfida odierna contro l’Inter di Inzaghi, preceduta da una serie di discussioni e polemiche per l’accoglienza da riservare a Lukaku, percepito e visto come un traditore per i nerazzurri in seguito all’atteggiamento da lui avuto la scorsa estate. Tanti altri aspetti, però, meriteranno di essere approfonditi nel corso delle prossime settimane, quando sarà possibile raccogliere nuove risposte sul momento della Roma e sullo stato di forma di una squadra chiamata al dover continuare su una falsariga ben avviata dopo la fragorosa caduta di Genova.

Come più volte evidenziato, il raccolto della Roma nel corso di questa parentesi centrale di campionato, antecedente il mercato di gennaio, potrebbe conferire non poche indicazioni anche sulle scelte future che attendono l’operato di Tiago Pinto e colleghi nella fase successiva al mese di dicembre, quando anche ai piani alti di Trigoria si cercherà di intravedere i giusti margini per investire o cogliere occasioni coerenti con le risposte ottenute sul campo da qui a fine anno.

Bocciatura in Barcellona-Real, Florentino Perez lo mette sul mercato: doppio intreccio con la Roma

Un fattore da considerare sarà sicuramente quello della condizione fisica dei diversi tesserati, oltre che delle scadenze contrattuali di chi, come anche dirigenti o lo stesso Mourinho, risulti legato alla Roma solamente fino al 30 giugno 2024. Il parametro sulla situazione infermieristica non potrà certamente essere ignorato, alla luce dell’importanza dell’avere una rosa al completo e delle palesi difficoltà emerse nelle tante occasioni in cui il mister non abbia potuto fare affidamento su un organico al completo.

Ecco perché, dunque, a gennaio si potrebbero considerare anche alcuni scenari di mercato, circa i quali è possibile dedurre potenziali novità dopo gli aggiornamenti provenienti dalla Spagna. In particolar modo, Defensa Central ha sottolineato come in casa Real Madrid, Florentino Perez abbia iniziato a tenere seriamente in considerazione l’idea di vendere il terzino sinistro, Ferland Mendy.

Alle prese con problemi muscolari che ne hanno lenito spesso la continuità di rendimento, il laterale francese è uscito alla ripresa durante la gara con il Barcellona, palesando per l’ennesima volta non poche difficoltà. Da qui, dunque, la scelta del Presidente di considerarne un allontanamento nel prossimo futuro. Al netto di eventuali attenzioni che, previo il rispetto di approdi alle giuste condizioni, potrebbero stimolare anche la Roma, la questione potrebbe intrecciarsi anche con il futuro di Leonardo Spinazzola.

La situazione contrattuale del numero 37 e i problemi fisici che spesso lo costringono ai box potrebbero infatti portare i giallorossi a valutazioni approfondite in questo ruolo: se poi si ricorda dei recenti accostamenti dell’esterno ex Juventus anche al Real Madrid, si comprende bene come lo scenario Mendy possa avere a che fare, in un modo o nell’altro, anche con la società capitolina.