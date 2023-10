Rinforzo rossonero, lo ha chiamato Mourinho: “Trenta gol a stagione”

Trenta gol a campionato e futuro da top player, c’è stata anche la chiamata di Mourinho: il prezzo è stato già fissato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni in grado di generare attenzione in casa Roma nel corso di questa parentesi di stagione, caratterizzata fino a ieri da un buon filotto di risultati che aveva permesso di recuperare diverso del terreno perduto nelle battute iniziali di campionato. Dopo una positiva serie di vittorie, nel delicato palcoscenico di San Siro, è arrivata però la quarta sconfitta stagionale per Lukaku e colleghi, al termine di una prestazione tatticamente attenta ma macchiata da una produttività di gioco fortemente lenita dalle tante assenze in zone cruciali del campo.

Al netto dell’evidente gap palesato soprattutto in alcuni reparti, lo stesso Mourinho ha sottolineato come la gara di ieri pareva vantare tutti gli ingredienti per condurre ad un pareggio, che avrebbe permesso di dare continuità alla buona striscia di risultati e restare ancorati ad un treno Champions nel quale la Roma figura ancora nei vagoni più arretrati. Al di là di discussioni non sempre produttive o intelligenti, gli spunti di Inter-Roma sono stati numerosi e, tra i vari, si è sicuramente segnalato quello relativo alla prestazione del contestatissimo Lukaku, del quale intrigherà nel corso di questa stagione anche il futuro e le prossime scelte professionali.

Marcos Leonardo e quella chiamata di Mou, annuncio in Brasile: “Farebbe trenta gol”

In base ai risultati ottenuti e ai consecutivi piazzamenti, infatti, non poche ingerenze potrebbero esserci circa le prossime scelte dirigenziali, relativamente a prolungamenti contrattuali, addii e permanenze a vari livelli della società. Tornando a Lukaku, lo scenario descritto quest’oggi intriga non poco il mondo giallorosso dove, al termine di un campionato ancora lungo e ricco di evoluzioni, nuove decisioni potrebbero toccare nuovamente anche la questione centravanti.

A tal proposito, non sfugga l’annuncio arrivato in queste ore relativamente ad uno dei giocatori più chiacchierati della scorsa estate nell’etere romano, Marcos Leonardo. Il gioiellino del Santos, come ricordano le penne di Mundo Rubonegro è stato vicino alla Roma ad agosto quando, stando a quanto si legge, ci fu la chiamata dello stesso Mourinho al giocatore e a Rafaela Pimenta per provare a sbrogliare una trattativa ed una situazione rimaste poi bloccate, al netto della fermissima volontà del giocatore che, si ricordi, provò a fare di tutto per cambiare maglia e continente.

Già a quota 21 gol, il prezzo di Marcos Leonardo pare destinato ad oscillare tra i 20 e i 25 milioni di euro: sulle sue tracce, ad oggi, si registra soprattutto il Newcastle ma occhio anche alla suggestione di una permanenza in Brasile, così presentata dall’ex campione del mondo verdeoro Vampeta. Ai microfoni di Jovem Pam, Vampeta ha così parlato: “Marcos Leonardo gioca con più continuità degli stessi Endrick e Victor Roque (ceduti a Real Madrid e Barcellona ndr). In Brasile le squadre in grado di poter fare investimenti importanti sono Flamengo e Palmeiras, dove farebbe 30 gol all’anno senza alcun problema, visto che ci riesce già in una squadra meno forte come il Santos”.