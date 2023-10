Squalifica UFFICIALE FIFA: tre anni fuori dal calcio

Squalifica ufficiale della Fifa: dopo le dimissioni dello scorso mese di settembre ecco la decisione. Tre anni fuori dal calcio dopo il bacio rubato

Tre anni di squalifica dopo le dimissioni. Sì, a Luis Rubiales ex presidente della Federcalcio spagnola non è bastato il passo indietro fanno lo scorso 10 settembre dopo le polemiche e lo scandalo per il bacio rubato a Jenni Hermoso subito dopo la finale di Coppa del Mondo femminile dello scorso 20 agosto. Una decisione che è già stata comunicata dalla Fifa all’ex numero 1 del calcio spagnolo.

“La Commissione Disciplinare della FIFA ha bandito Luis Rubiales, l’ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni, avendo riscontrato che ha agito in violazione dell’articolo 13 del Codice Disciplinare FIFA” si legge nella nota ufficiale. Tre anni di squalifica, quindi. Anche se Rubiales dovrà anche affrontare un processo penale.

Squalifica ufficiale della Fifa: 3 anni a Rubiales

“Rubiales è stato informato oggi – si legge ancora – dei termini della decisione della Commissione Disciplinare della FIFA – si legge ancora – e la decisione rimane soggetta ad un eventuale ricorso davanti al Comitato d’appello. La Fifa ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire che le regole di base di una condotta decente siano rispettate”.