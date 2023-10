Abraham in Premier League: “Possono prendere chi vogliono”

Calciomercato Roma, la cessione dell’attaccante inglese potrebbe prendere piede nei prossimi mesi con il club inglese interessato

La Roma continua ad allenarsi in vista della prossima partita di Serie A, con il Lecce che domenica alle 18 arriva allo Stadio Olimpico per l’undicesima giornata. I giallorossi arrivano dopo la sconfitta con l’Inter, che nel fine settimana è riuscita a vincere 1-0 grazie alla rete di Thuram. L’attaccante francese ha sfruttato un momento di distrazione della difesa romanista imbucando il cross basso di Dimarco.

La partita era molto difficile su diversi punti di vista, ma una grande scusante per Mourinho sono i tanti assenti che non hanno preso parte alla partita, come ad esempio Paulo Dybala. L’attaccante argentino è rimasto ai box, con José che ha preferito non convocarlo per non rischiare, a causa del fastidio al ginocchio. Contro il Cagliari la Joya ha subito un colpo duro all’altezza del ginocchio sinistro che ha causato lo stiramento del legamento collaterale.

Un altro che ha dato forfait all’ultimo minuti è stato Leonardo Spinazzola che non è partito per Milano così come Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con un infortunio che lo vedrà tornare solo con la Lazio. A loro, poi, si aggiungono anche altri calciatori come Chris Smalling out dai primi di settembre, Renato Sanches, Marash Kumbulla e Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa su Abraham: “Possono prendere chi vogliono”

Proprio l’attaccante inglese era uno dei più attesi dell’estate, con il suo futuro che molto probabilmente sarebbe stato lontano della Capitale visto che avrebbe fruttato circa 30 milioni. L’ex Chelsea, però, ha subito la rottura del legamento crociato nell’ultima gara contro lo Spezia.

Questo ha fatto saltare tutti i piani di Pinto, con Mourinho che lo sta aspettando e lo ritroverà solo a 2024 inoltrato. Nonostante questo, però, ci sono diversi club interessati a prenderlo e primo su tutti è l’Aston Villa. Il ritorno in claret and blue potrebbe essere vicino per il numero 9 giallorosso che difficilmente potrebbe rifiutare un’offerta del club di Birmingham. Come conferma il giornalista inglese Dean Jones a GiveMeSport: “I grandi progressi fatti dall’Aston Villa con Unai Emery gli hanno permesso di avere la grande possibilità di prendere chiunque“. Attualmente il club è quinto e in estate ha mostrato una grande voglia di fare bene con diversi acquisti importanti.