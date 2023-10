Calciomercato Roma, usato sicuro dal PSG per Mourinho

Calciomercato Roma, usato sicuro per Mourinho a gennaio: operazione in sinergia per il ‘riscatto’. Tutti gli aggiornamenti.

Dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter di Inzaghi, la squadra di Mourinho è chiamata al trovare prontamente nuove risposte che permettano di ripristinare il felice percorso nato dopo Genova e che, nell’ultimo mese, aveva conferito possibilità di trovare una continuità di risultati tanto mancata nelle primissime battute stagionali.

Se è vero che perdere di misura a Milano può essere quantomeno accettabile, è altrettanto giusto evidenziare come, però, ci si attenda un corpo di valutazioni in quel di Trigoria, volto a capire cosa abbia funzionato meno nella trasferta meneghina e a lavorare al fine di ben ripartire, sin dalla prossima gara interna contro il Lecce.

Quella iniziata la scorsa settimana contro il Monza, infatti, si appresta a divenire una parentesi non poco importante per la Roma e il prossimo futuro, alla luce dei diversi impegni che permetteranno di capire l’effettivo stato di salute della squadra e, ancora, approfondire valutazioni sul rendimento della rosa, rispetto ai quali ci si potrebbero poi attendere eventuali interventi sul mercato da parte di Tiago Pinto e colleghi. Al netto delle difficoltà sottintese ad ogni campagna acquisti invernale, infatti, il primo mese del 2024 potrebbe proporre qualche soluzione interessante per acuire il livello della squadra tutta.

Calciomercato Roma, usato sicuro per Mourinho: idea Navas dal PSG

Se da un lato è vero, per dirla con Mourinho, che le difficoltà del recente passato sono stati multifunzionali, è altrettanto corretto evidenziare come alcune defezioni tattiche e fisiche non possano essere disdegnate in ottica di una valutazione in lato senso da ponderare in visto dell’apparecchiamento del prossimo futuro, per il quale andranno considerate anche alcune delicate situazioni contrattuali.

Tra le varie, sicuramente quella relativa alla posizione di Rui Patricio, reduce da una buona prestazione in quel di Milano ma al contempo ben lungi dal garantire sicurezze a lungo termine rispetto al progetto giallorosso, come evidenzia anche la scadenza contrattuale fissata al 2024. Se a ciò si aggiungono anche le incertezze palesate in diverse occasioni di questo principio stagionale, si comprende bene perché a gennaio si possano eventualmente considerare anche soluzioni ad interim.

In particolar modo, Calciomercatonews.com riferisce di un possibile interesse della Roma per Keylor Navas, chiuso da Donnarumma al PSG e destinato ad una posizione di subalterno anche per il possibile e atteso ritorno dopo il grave infortunio di Sergio Rico. Navas vuole giocare e porterebbe saggezza e carisma tra i pali, almeno per quelli che potrebbero essere gli ultimi sei mesi di Mourinho nella Capitale.