Emergenza Roma e lungo stop: salta anche il Derby

Continua l’emergenza infortuni in casa Roma per José Mourinho. Lo stop rischia di essere più lungo del previsto ed il titolare può saltare anche il Derby contro la Lazio.

L’inizio di stagione della Roma è stato complicato per quel che riguarda il tema degli infortunati. Nell’ultima gara dei giallorossi, la sconfitta a San Siro contro l’Inter di Inzaghi, la lista degli indisponibili è stata decisamente troppo lunga. José Mourinho ha perso diverse pedine fondamentali in tutti i reparti di campo, ed ora in vista della sfida al Lecce domenica prossima, sembra pronto a tornare in campo Paulo Dybala.

L’attaccante argentino è fermo ai box dalla vittoria sul campo del Cagliari ed il suo rientro in campo è stato gestito con attenzione. La volontà del numero 21 giallorosso era quella di recuperare almeno per la panchina a San Siro, ma lo staff sanitario giallorosso ha scelto la via della prudenza nei confronti della Joya. L’ex Juventus ora sembra pronto a tornare in campo in vista di Roma-Lecce, prima di tre gare che diranno molto sullo stato di forma della squadra giallorossa. In seguito alla sfida ai salentini ci sarà la trasferta europea in casa dello Slavia Praga, match point giallorosso per la conquista della vetta del girone G di Europa League. Poi sarà la volta di preparare il primo Derby stagionale per i giallorossi.

Emergenza infortuni, Roma senza pace: Spinazzola può saltare il derby

Se il recupero della Joya rappresenta un’ottima notizia per José Mourinho, a tenere in ansia il portoghese è Leonardo Spinazzola. Il terzino non ha recuperato per la sfida di San Siro dopo l’affaticamento muscolare accusato contro il Monza ed ora il suo rientro rischia di slittare ulteriormente.

Secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, Spinazzola rischia di tornare dopo la sosta di novembre. Il laterale umbro rischia dunque di saltare le prossime sfide decisive in casa giallorossa ed il suo sostituto, Nicola Zalewski, contro l’Inter è stato letteralmente surclassato da Dumfries. In attesa di segnali positivi da parte di Smalling e Renato Sanches, lo Special One rischia di fare i conti con una nuova tegola sulla corsia di sinistra.