Ha scelto Thuram: Balotelli premia l’Inter e boccia Lukaku

Thuram al posto di Lukaku e decisione già presa, nuovo annuncio dopo Inter-Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Si è scritto e discusso tanto nel corso degli ultimi giorni, alla luce della delicatezza e dell’importanza della sfida andata in scena in quel di San Siro domenica scorsa e conclusasi con la vittoria della compagine di Inzaghi per 1 a 0. Di Inter-Roma si parlava in realtà già da tempo, alla luce dei tanti avvenimenti che l’avevano preceduta e che avevano generato tantissime attenzioni relativamente ad una pluralità eterogenea di aspetti.

Tra questi, sicuramente quello relativo al ritorno a Milano di Romelu Lukaku, per il quale era stata organizzata una vera e propria accoglienza ad hoc, volta ad esprimere il grande dissenso del popolo interista rispetto al comportamento del belga rispetto all’Inter nel corso dell’ultima sessione di mercato. La vicenda fischietti, i divieti della Questura e i possibili stratagemmi dei tifosi avevano poi contornato un discorso già in sé abbastanza ricco e complesso, circa il quale diversi addetti ai lavori romanisti avevano provato a condurre un lavoro diplomatico che smorzasse i picchi di tensione toccati nei giorni successivi al fischio di inizio.

Thuram al posto di Lukaku, Balotelli ha scelto lui: annuncio in diretta

Quanto accaduto poi in campo è cosa nota a tutti, con la Roma arrivata a Milano ricca di defezioni e distintasi per una prestazione difensiva e pressoché attenta fino all’ottantesimo minuto, quando Thuram è riuscito a sbloccare una gara che, come ammesso dallo stesso Mourinho, pareva offrire tutti gli ingredienti per poter terminare in pareggio.

Il figlio d’arte, come in tante altre occasioni, è stato decisivo in una gara importante e che non pochi spunti di riflessione ha lasciato anche dopo il triplice fischio, sempre sulla falsariga di valutazioni e confronti con Lukaku. Proprio sul nuovo centravanti della Roma e il confronto con il neo-bomber di Inzaghi ha parlato Mario Balotelli, che si è così espresso in live Twitch a Vox to Box di Tv Play.

“Non è vero che l’attacco della Juventus è migliore rispetto a quello dell’Inter. Ho giocato con Thuram da giovane e non era così forte prima: è migliorato tantissimo. Per talento e qualità in campo, rispetto a Lukaku, io scelgo Thuram anche se, per quello che hanno fatto in campo, bisogna dire Lukaku“.