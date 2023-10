Inchiesta ufficiale, doppio trasferimento nel mirino della Premier League. Ecco a cosa potrebbe andare incontro il Chelsea

Inchiesta sui trasferimenti di Eto’o e Willian. Sì, la Premier League ha aperto un procedimento contro il Chelsea per i due acquisti in questione che sono datati 2013, quando il club era di proprietà di Abramovich. Una notizia che era stata riportata dal Sun lo scorso agosto e che viene ufficializzata adesso.

Il primo, l’ex Inter, era arrivato a Stamford Bridge a parametro zero, mentre il secondo per un costo di 30milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbero dei pagamenti effettuati a delle società russe. Il Chelsea, come sappiamo, da un poco di tempo ha cambiato proprietà, ma questo non lo mette a riparo da quelli che sono i possibili rischi.

Inchiesta ufficiale, cosa rischia il Chelsea

Se giudicato colpevole – si legge su 90min.com – il club potrebbe incorrere comunque a delle importanti sanzioni da parte della Premier League. Si va dalla possibile penalizzazione che metterebbe Pochettino in difficoltà, più di quanto non lo sia, per prendersi un posto nelle prossime competizione europee, oppure addirittura un’esclusione appunto delle coppe. Infine, si legge, si potrebbe anche optare per una multa, già pagata in un altro caso simile dal club inglese nei mesi scorsi.

Insomma, piove sul bagnato in casa Blues visto che la stagione è iniziata malissimo. E questo problema, parecchio datato, potrebbe costare caro anche alla nuova proprietà. Vedremo quelle che saranno le decisioni della Premier League nel merito, anche se la sentenza, qualora venisse confermato il tutto, non sarà di certo molto celere ad arrivare. Almeno questa è la sensazione.