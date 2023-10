Lazio-Roma, il derby è già iniziato: biglietti polverizzati

Lazio-Roma, è già febbre da derby nella Capitale: il dato sui biglietti venduti parla chiaro, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che perdere non è mai di gradimento, soprattutto in gare dal sapore di scontro diretto, è altrettanto giusto evidenziare come ogni sconfitta meriti sempre di essere approfondita ed essere posta come matrice di discussioni che permettano di capire cosa non abbia funzionato e, dunque, quali siano gli aspetti da perfezionare in vista dei prossimi impegni. Questo ci si attende da Mourinho e colleghi nelle prossime giornate di Trigoria, dove quest’oggi sono arrivate buone notizie circa alcuni recuperi e dove si è adesso tornati al lavoro per ripristinare il trend positivo durato dal post Genova fino a domenica scorsa.

Il corpo di impegni che attende la Roma è di importanza tutt’altro che trascurabile e permetterà di ricevere non poche indicazioni sullo stato di salute della squadra e la capacità di reazione della stessa, in vista di un periodo che potrebbe rivelarsi a dir poco importante rispetto alle ambizioni e alle possibilità di centrare alcuni degli obiettivi posti da Mourinho alla squadra per questa prima parte di stagione. Fondamentale sarà il centrare il primo posto nel girone di Europa League, al fine di depennare qualche impegno durante il mese di febbraio, parallelamente proseguendo un percorso in campionato volto ad avvicinare la Roma alle posizioni Champions.

Lazio-Roma, biglietti polverizzati: ecco il dato sulla vendita iniziata quest’oggi per il derby

Per farlo, bisognerà ripartire sin dalla gara contro il Lecce, senza distrazioni pindariche ma al contempo consci delle tante altre gare di grande importanza che attendono Lukaku e colleghi nelle prossime settimane. Tra queste, sicuramente il derby don la Lazio di Sarri, formalmente in trasferta per la compagine giallorossa. L’appuntamento è di quelli da segnare ovviamente in rosso, soprattutto per i significati che la partita potrebbe avere anche ai fini della classifica.

Giocando la Lazio in casa, la modalità di vendita dei biglietti per i tifosi della Roma sta seguendo determinate direttive, annunciate dallo stesso club in una nota ufficiale di quest’oggi. In quest’ultima si riportava come dalle 10 di stamattina gli abbonati avrebbero avuto accesso alla prelazione nei settori Curva Sud centrale e laterale, oltre che nei distinti Sud Est, riservati agli abbonati di Curva Nord, Distinti Sud, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere, Parterre, Tribuna Monte Mario ed Hospitality.

Per la vendita libera bisognerà attendere le ore 16 del 3 novembre, quando verosimilmente non resteranno ancora tanti tagliandi a disposizione. Gli ultimi dati relativamente alla vendita dei biglietti per i tifosi della Roma, infatti, evidenzia come siano stati prenotati già 14mila biglietti dei circa 17mila a disposizione. Una vera e propria febbre da derby, ma ovviamente non poteva che essere così.