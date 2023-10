Roma, doppio rientro in gruppo: le ultime da Trigoria

Roma, doppio recupero e piano già fissato: le ultime da Trigoria possono far sorridere Mourinho, ecco i recenti aggiornamenti.

Sono tante le questioni che in questa fase stanno generando attenzioni e discussioni all’ombra del Colosseo, dove c’è certamente rammarico per la sconfitta di San Siro ma altrettanta consapevolezza di aver perso contro una delle rose più attrezzate del campionato, favorita per il trionfo finale in Serie A. Al netto di alcuni atteggiamenti e difficoltà emersi nella gara di Milano, la Roma ha comunque palesato nelle ultime uscite un modus operandi più convincente, dal quale, non casualmente, è derivato un bel filotto di vittorie fino a domenica scorsa.

Non poco importante sarà adesso il cercare di rispondere prontamente alla sconfitta arrivata due giorni fa, provando ad inanellare un nuovo percorso che permetta di ben proseguire quanto fatto dopo Genova e di restare ancorati alle regioni più nobili della classifica in vista del raggiungimento, tutt’altro che scontato, di una qualificazione in Champions League a lungo ricercata e sognata dal mondo Roma tutto nel corso di questi anni di astinenza. Al netto dei tanti discorsi conducibili a riguardo, resta sicuramente un fattore di importanza tutt’altro che trascurabile e che potrebbe assumere il valore di potenziale discriminante per il percorso degli uomini di Mourinho prossimamente.

Roma, doppio allenamento in gruppo a Trigoria: le ultime su Renato Sanches e Dybala

Ci riferiamo, chiaramente, alle condizioni dei tanti giocatori rimasti lontani dal terreno di gioco nel corso di queste settimane e mesi a causa di infortuni e problematiche di varia natura. Non a caso, tra i tanti parametri in grado di avere una certa ingerenza nelle difficoltà incontrate dalla Roma contro l’Inter, non può non segnalarsi anche quella generata dall’assenza di nobili pedine da un punto di vista tattico e tecnico, come Smalling, Dybala, Renato Sanches o Spinazzola.

I forfait dei singoli elementi sono di diversa natura e hanno portato Mourinho a dover fare i conti con un corpo massiccio di assenti per non poco tempo. Proprio su due di alcuni dei giocatori mancati maggiormente in questa parentesi stagionale arrivano però aggiornamenti rassicuranti. Ci riferiamo a Paulo Dybala e Renato Sanches, reduci ambedue dall’allenamento in gruppo a Trigoria nel pomeriggio odierno, in vista di un programma volto all’aumentare maggiormente l’intensità e portare loro nuovamente nelle condizioni ideali per tornare utilissimi alla causa.