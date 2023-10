Roma, ginocchio KO e allarme rosso per Mourinho

Roma, in questi giorni lo Special One sta gestendo gli infortunati presenti in rosa sperando di recuperarne qualcuno in vista di domenica

La settimana di Halloween comincia nel peggiore dei modi per la Roma che nel weekend ha affrontato l’Inter allo Stadio Meazza. I nerazzurri hanno dominato tutta la partita mettendo in seria difficoltà la difesa giallorossa, che all’81’ si è aperta permettendo a Thuram di entrare e di segnare la rete della vittoria. L’1-0 ha permesso a Inzaghi di conquistare la vetta della classifica, mentre Mourinho ha concluso la serata con l’amaro in bocca.

Riuscire a guadagnare almeno un punto da questa partita sarebbe stato fondamentale per rimanere agganciato al quarto posto, che è distante solo cinque punti. L’Atalanta, infatti, occupa per ora la posizione che vale l’ingresso in Champions League a quota 19 dopo la vittoria sull’Empoli. Ottenere un risultato positivo contro l’Inter, però, era molto difficile anche per un allenatore del calibro di Mourinho. Lo Special One, infatti, ha dovuto rinunciare a diversi titolari.

Le assenze più importanti sono state senza ombra di dubbio quelle di Dybala, Pellegrini e Smalling, con l’argentino che sarebbe dovuto scendere in campo, ma alla vigilia è stato escluso dai convocati per non rischiare la sua condizione fisica. L’inglese, invece, è uno dei lungodegenti che mancano alle gerarchie giallorosse.

Roma, fastidio al ginocchio per Karsdorp

A loro tre si aggiungono anche Kumbulla, Abraham, Renato Sanches e Azmoun, che in questi giorni stanno affollando l’infermeria di Trigoria dove la situazione non migliora. Anzi, più passano pe partite più sembra che questa peggiori, con nuovi calciatori che si aggiungono alla lista di infortunati.

Uno di questi è Rick Karsdorp, che non è sceso in campo contro l’Inter nel fine settimana lasciando il posto a Kristensen. L’olandese, secondo quanto riporta Il Romanista, era fuori gioco a causa di un fastidio al ginocchio che non gli ha permesso di allenarsi al meglio nei giorni precedenti alla partita. Per questo motivo non è sceso in campo, ma le sue condizioni sono comunque un problema per lo Special One.