Scambio choc Roma: affare complessivo da 30 milioni di euro

Calciomercato Roma, Tiago Pinto monitora uno dei talenti della nostra Serie A: clamorosa ipotesi di scambio e affare da 15 milioni

La pesante sconfitta contro l’Inter fa fare un netto passo indietro alla Roma di Mourinho, che nelle ultime settimane ha provato a rimediare alla falsa partenza in campionato, riuscendo ad ottenere una serie di risultati utili consecutivi.

Cinque vittorie in altrettante partite consecutive, con un bottino di tredici gol fatti ed appena uno subito su rigore da Nandez nella vittoria per 1-4 sul Cagliari di mister Ranieri. In poco più di un mese la squadra era riuscita ad allontanarsi dalla parte bassa della classifica, riavvicinandosi ad un posto in Europa.

L’obbiettivo primario resta la qualificazione alla prossima Champions League, al momento però i giallorossi stanno offrendo prestazioni troppo discontinue per potersi assicurare un posto tra le prime quattro. Rientrare in Champions è un tassello fondamentale nel processo di crescita che la società ha in mente, e lo sarà anche in chiave mercato, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale riscatto di Romelu Lukaku. Ecco perché Tiago Pinto sta pensando di rinforzare la rosa a disposizione dello Special One già dal mercato di gennaio, ed una clamorosa ipotesi comincia a prendere piede.

Nelle prime uscite stagionali la difesa, orfana del brasiliano Ibanez, ceduto per oltre 30 milioni in Arabia, era apparso il reparto più in difficoltà. A rendere ancora più complicato il lavoro di Mourinho ci hanno pensato poi gli infortuni, basta pensare a quante partite è stato costretto a saltare Chris Smalling, che è uno dei leader della squadra in campo e fuori.

All’inglese va aggiunto poi il ritardo di condizione di Ndicka, che ha faticato e non poco ad entrare negli schemi dell’allenatore, e l’infortunio del compagno di reparto Diego Llorente, che ha costretto il tecnico a ripiegare ancora una volta su Cristante come difensore centrale.

Come se non bastasse rimangono anche i dubbi su Marash Kumbulla, l’albanese non è mai stato uno dei titolari di questa squadra, nonostante la società abbia pagato fior di milioni il suo cartellino, ecco dunque che Tiago Pinto valuta una clamorosa ipotesi di scambio, che vede coinvolto anche l’ex Verona.

Secondo quanto riporta il portale ProSport i giallorossi sarebbero ancora interessati ad acquistare Dragusin dal Genoa, che però ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, e per abbassare le pretese del club genoano Pinto starebbe pensando l’inserimento di Kumbulla nell’affare, in un’operazione da circa 15 milioni di euro più il cartellino dell’albanese.