Allarme infortuni e derby nel mirino: non solo Smalling

Non cessa l’allarme infortuni in casa Roma. José Mourinho deve fare i conti con un nuovo stop nelle prossime gare. Ecco i tempi di recupero, con il verdetto sul derby.

Dopo aver portato a casa cinque vittorie consecutive la striscia positiva della squadra giallorossa si è fermata a San Siro. Nella trasferta sul campo dell’Inter la Roma ha fornito una prova decisamente sottotono. L’undici guidato da José Mourinho si è presentato al Meazza con una corposa lista di infortuni. Il più recente ha coinvolto un titolare della squadra giallorossa, l’ennesimo a fermarsi dopo Smalling, Dybala e Lorenzo Pellegrini.

L’ultimo stop in ordine cronologico è stato quello di Leonardo Spinazzola, che ha alzato bandiera bianca nella sfida interna al Monza. Il laterale umbro ha saltato le due gare successive, contro lo Slavia Praga allo stadio Olimpico e la trasferta in casa dell’Inter. Nell’ultima sfida la sua assenza si è sentita, con Nicola Zalewski che ha sofferto per tutta la gara le folate offensive di Dumfries. Problemi muscolari per l’ex Juventus ed Atalanta, che sta cercando di recuperare il prima possibile il posto sulla corsia di sinistra in casa giallorossa.

Emergenza infortuni, i tempi di recupero per Spinazzola: derby nel mirino

Secondo quanto evidenziato su X da Gianluca Di Marzio, il laterale della Roma ha messo nel mirino la stracittadina contro la Lazio di Sarri. Il numero 37 giallorosso dovrebbe infatti saltare solo le prossime due gare agli ordini di José Mourinho.

Niente Roma-Lecce per Spinazzola, che salterà di sicuro anche la trasferta ceca in casa dello Slavia Praga. Si aggiorna il lungo elenco di infortuni in questa stagione per la squadra guidata da José Mourinho. Il titolare della corsia di sinistra deve fare i conti con un problema muscolare che gli farà saltare i prossimi due impegni dei giallorossi. Dopo la sfida alla squadra salentina, fondamentale per rialzare la testa dopo la sconfitta di San Siro, i giallorossi saranno ospiti dello Slavia Praga. In caso di vittoria la Roma blinderebbe il primo posto nel gruppo G, permettendo a Mourinho di poter gestire le forze nei prossimi incontri. Il numero 37 dunque potrebbe tornare per il primo derby della stagione.