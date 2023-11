Calciomercato Roma, 007 in azione: Juve senza pazienza e jolly Pinto

Calciomercato Roma, si lavora sotto traccia per il gioiello della Serie A: 007 già in azione, nel frattempo la Juventus perde la pazienza

Tante incognite sul possibile futuro della Roma dopo la sconfitta con l’Inter. Sarà fondamentale rispondere subito con una vittoria alla prossima giornata per scacciare i fantasmi di una possibile nuova crisi in un momento così decisivo della stagione.

I giallorossi dovranno affrontare il Lecce all’Olimpico nella prossima sfida di Serie A, una gara tutt’altro che proibitiva per gli uomini di Mourinho, che devono ritrovare il morale prima della sfida in trasferta contro la Lazio. Sarà importante ragionare su una partita alla volta, soprattutto perché in mezzo ci sarà anche la sfida di Europa League a Praga contro lo Slavia, in cui la Roma potrebbe ipotecare il primo posto nel girone.

Qualificarsi alla prossima Champions League resta uno degli obbiettivi primari della società, il raggiungimento del quarto posto significherebbe maggiore elasticità sul mercato, ma soprattutto faciliterebbe una probabile trattativa con il Chelsea per acquistare a titolo definitivo Romelu Lukaku. Proprio per questo Pinto potrebbe pensare di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa, seguendo uno dei gioiellini della nostra Serie A.

Calciomercato Roma, 007 in azione: Pinto prova a pescare il jolly

Il campionato è cominciato da poco, eppure le recenti prestazioni della Roma hanno puntato i riflettori su diversi elementi che stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Gli scarsi risultati ottenuti finora rischiano di mettere in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League, tassello fondamentale nel progetti di crescita che la società ha in mente.

Dal quarto posto può dipendere anche il riscatto di Lukaku dal Chelsea, e potrebbe costringere Pinto ad una nuova sessione di calciomercato con scarse disponibilità economiche, cercano ancora una volta le occasioni “low cost”. Nel frattempo però il gm giallorosso ha già cominciato a lavorare sotto traccia su alcuni possibili rinforzi, che potrebbero aiutare nella corsa all’Europa.

Uno dei nomi sul taccuino di Pinto potrebbe essere quello del gioiellino del Sassuolo Boloca, a segno durante l’ultima gara di campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il nuovo gioiellino dei neroverdi avrebbe già cominciato ad attirare su di se le attenzioni di alcuni top club italiani, tra i quali potrebbe esserci proprio la Roma di Mourinho.