Cambia l’arbitro con il Lecce: ecco cosa è successo

Cambia l’arbitro con il Lecce: clamoroso quanto successo durante il match di Coppa Italia tra i salentini ed il Parma

La prossima gara di campionato sarà la sfida tra le due giallorosse della Serie A, ovvero Roma e Lecce che si sfideranno domenica alle 18 sul prato dell’Olimpico. I salentini arriveranno a questa partita dopo l’impegno in Coppa Italia contro il Parma, mentre la formazione capitolina è chiamata al riscatto dopo la pessima figura nell’ultima trasferta contro l’Inter.

La squadra di Mourinho è chiamata a scacciare i fantasmi di una possibile nuova crisi, dopo quella affrontata a inizio campionato dove Pellegrini e compagni hanno collezionato diverse sconfitte, tra cui alcune pesantissime come il 4-1 in trasferta contro il Genoa.

Mister D’Aversa ha lasciato diversi titolari in panchina per affrontare i gialloblu, che potranno dunque riposare in vista della sfida contro la Roma, che potrà contare sul recupero di Dybala e Renato Sanches, anche se la loro presenza tra i titolari rimane in dubbio. Nel frattempo cambia l’arbitro nella sfida dei salentini, ecco cosa è successo.

Cambia l’arbitro con il Lecce: le ultime dal campo

Lecce che in questo momento sta giocando in casa contro il Parma nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di D’Aversa rischia seriamente l’eliminazione, in quanto il risultato al momento vede gli ospiti in vantaggio per due reti a zero, parziale che garantirebbe il passaggio al prossimo turno del Parma.

Durante il match però la notizia che ha lasciato di stucco i tifosi riguarda l’arbitro Daniele Minelli, che intorno al ventesimo del primo tempo ha avvertito un problema al polpaccio, chiedendo un consulto allo staff medico del Lecce che lo ha assistito, ha provato anche a rientrare ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca, in quanto il direttore di gara non riusciva a tenere il passo necessario per seguire le azioni.

Al suo posto assume il controllo il quarto uomo Feliciani, che dirigerà il resto della partita, un episodio al quanto singolare quello capitato al fischietto di Varese, che si vede dunque costretto ad abbandonare il campo.