Dalla Roma alla Juve: blitz da 20 milioni

Calciomercato Roma, doppio mandato e osservatori allo stadio: la Juventus fa sul serio, avviso a tante big di Serie A.

Le tante partite da giocare da qui fino a fine anno impediscono certamente di sentenziare in modo immediato su quelle che potrebbero essere le evoluzioni di un campionato in grado già di regalare una pluralità importante di emozioni.

Ciò non toglie, ad ogni modo, la consapevolezza di essere in una fase non poco importante della stagione, decisiva certamente per gli approdi alle prossime fasi ad eliminazione diretta in campo europeo e altrettanto cruciale ai fini del raccoglimento di punti potenzialmente determinanti per i piazzamenti di fine anno.

La Roma, dal proprio canto, sa bene di essere partita con il freno a mano tirato e, come già fatto nel corso dell’ultimo mese, la squadra di Mourinho è adesso attesa dal trovare una continuità di risultati che permetta di recuperare il diverso terreno perduto e avvicinarsi ad una regione Champions League presso la quale provare a restare ancorati per il maggior tempo possibile.

In attesa di evoluzioni in Europa League, infatti, Lukaku e colleghi sanno bene quale sia l’obiettivo in campionato della squadra, per raggiungere il quale bisognerà interfacciarsi con tante altre realtà che potrebbero avere ingerenze anche sulle scelte di mercato di Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, osservati speciali per la Juventus: c’è anche Colpani

Non poche volte, infatti, il piazzamento in Champions a danno di altre squadre ha permesso a club e società di contare su introiti importanti da investire poi per giocatori contesi sia nel panorama italiano che in quello europeo. Da qui, dunque, l’importanza di provare ad arrivare nelle prime quattro posizioni, scontrandosi in questo modo anche con una Juventus che, tra i vari, ha messo gli occhi anche sul gioiellino del Monza, Andrea Colpani.

Il giovane centrocampista era stato recentemente blindato da Galliani ma sulle sue tracce continuano a registrarsi nobilissimi interessi, tra cui anche quelli di Inter e Lazio. Allontanarlo dalla Brianza a gennaio sarà compito pressoché impossibile, mentre per la prossima estate serviranno circa 20 milioni di euro.

Come riferisce Calciomercato.it, infatti, Colpani è stato uno dei due osservati speciali della Juventus la scorsa domenica, quando in occasione della sfida tra Monza e Udinese diversi elementi dell’area scouting bianconera si sono recati in Lombardia per valutare da vicino l’ex Atalanta, oltre che a Samardzic. Ambedue sono stati individuati come rincalzi e rinforzi ideali per il futuro, tenendo conto anche delle impreviste situazioni legate a Pogba e Fagioli.