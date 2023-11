Erede Rui Patricio: i numeri danno ragione a Pinto

Erede Rui Patricio: i numeri questa volta danno ragione a Tiago Pinto, che sa già come rimpiazzare il portiere portoghese

Questo inizio di stagione ha posto al centro delle critiche diversi elementi, tra cui anche José Mourinho, con molti tifosi sui social, ed esperti del settore che hanno attaccato lo Special One, mettendo in dubbio la qualità del lavoro svolto sulla panchina giallorossa. L’atteggiamento della squadra è stato più volte criticato, troppo spesso infatti l’essere troppo passivi è costato alla Roma diverse sconfitte, in particolare nei big match.

La falsa partenza ha anche evidenziato diversi problemi a livello di singoli, come nel caso del portiere Rui Patricio, che secondo molti è ormai l’ombra dell’estremo difensore di sicura affidabilità che il portoghese aveva dimostrato di essere durante la sua prima stagione nella capitale.

Proprio per questo Tiago Pinto potrebbe pensare di intervenire nella finestra estiva di calciomercato per rinforzare la porta, dopo il possibile addio dell’ex Wolverhampton, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, al suo posto il gm ex Benfica ha già individuato un possibile sostituto, che sta stupendo tutti proprio nella nostra Serie A.

Erede Rui Patricio: Pinto aveva ragione

La parabola ascendente di Rui Patricio è ormai purtroppo sotto gli occhi di tutti. Il portoghese era stato uno dei principali protagonisti della conquista della Conference League, mettendo risultando spesso decisivo grazie alle sue parate, ma purtroppo già dalla scorsa stagione le sue prestazioni sono calate in qualità.

Ci sarebbero diversi nomi sul taccuino di Tiago Pinto, che sarebbero tutti in lizza per un posto da erede della porta romanista. Quello che viene più spesso accostato ai giallorossi è l’attuale portiere del Monza Di Gregorio, che anche quest’anno sta stupendo tutti grazie alle sue parate.

Quello che stupisce dell’estremo difensore italiano è la statistica che riguarda il maggior numero di gol evitati, 4.2, che è il dato più alto rispetto a tutti i suoi colleghi addirittura nei top cinque campionati europei, sono infatti solo 8 le reti subite a fronte di un valore di Expexted Goal di 12,2, l’ennesimo dato che testimonia la crescita di questo ragazzo che si candida ad essere uno dei pezzi pregiati della prossima finestra di calciomercato, con la Roma che resta alla finestra in attesa di valutare la fattibilità dell’operazione