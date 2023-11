Ha superato Abraham: sfida con Arsenal e Tottenham

Ha superato Abraham: parte la sfida tutta inglese per assicurarsi il calciatore, seguito da diversi club inglesi, tra cui Arsenal e Tottenham

L’infortunio di Tammy Abraham è costato caro alla Roma. L’attaccante inglese nella passata stagione ha reso ben al di sotto del suo potenziale, non riuscendo mai a trovare la via del gol con continuità, questo aveva portato la società ad interrogarsi sul suo futuro nella capitale.

Purtroppo però l’infortunio rimediato durante l’ultima partita dello scorso campionato ha costretto la società a rimandare ogni discorso legato ad una sua possibile cessione. Nel frattempo i Friedkin si sono visti costretti a rimpiazzarlo, senza però riuscire a far registrare prima a bilancio i soldi ricavati da un suo addio.

Oggi a guidare l’attacco romanista c’è nientemeno che Romelu Lukaku, che si sta caricando la squadra sulle spalle a suon di gol e giocate da fuoriclasse, formando uno dei migliori tandem d’attacco del campionato insieme a Paulo Dybala. Resta l’incognita sul futuro di Abraham, che probabilmente verrà ceduto a gennaio, o al massimo nella finestra estiva di calciomercato, tuttavia le ultime notizie non lasciano ben sperare la società e i tifosi.

Superato Abraham: sfida con Arsenal e Tottenham

Tammy Abraham è uno dei principali indiziati a lasciare la capitale nella prossima finestra di calciomercato. Il recupero dell’attaccante procede come previsto, ed il calciatore potrebbe tornare disponibile ad inizio nel 2024, tuttavia nella Roma potrebbe esserci ormai poco spazio per lui.

L’arrivo di Lukaku, e la ritrovata forma del Gallo Belotti potrebbero lasciargli poco spazio, e la società sembra ancora intenzionata a monetizzare da una sua cessione, nonostante potrebbe rivelarsi meno remunerativa rispetto a prima dell’infortunio.

Abraham piace ancora in Inghilterra, e tra le squadre che seguono con maggior interesse l’attaccante ex Chelsea c’è anche l‘Aston Villa, che rischia di perdere Watkins, seguito da diversi top club. Secondo quanto riporta il portale Football Transfer i Villans sarebbero interessati anche a Catamo, attaccante classe 2001 dello Sporting Lisbona, che potrebbe diventare uno degli obbiettivi principali in caso di addio di Watkins.

Pessima notizia dunque per la Roma e per Tiago Pinto, che rischia di vedere uno dei club interessati all’inglese defilarsi per puntare sull’attaccante dello Sporting, attenzione però perchè l’Aston Villa non è l’unica squadra interessata a lui, la squadra di Birmingham dovrà infatti superare la concorrenza del Tottenham e dell’Arsenal per cercare di assicurarsi il giovane talento