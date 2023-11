Scelta fatta, assist improvviso alla Roma: non è più un sogno

Calciomercato Roma, hanno già trovato l’erede. L’incastro che potrebbe alimentare i sogni dei giallorossi: effetto domino a sorpresa, ecco cosa sta succedendo.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, non sono pochi i rumours e le indiscrezioni che continuano a prendersi le luci della ribalta. Direttamente o indirettamente, anche la Roma vuole ritagliarsi un ruolo importante per sfruttare quelle chances che potrebbero materializzarsi.

A caccia di occasioni. Quella che aprirà i battenti nei prossimi mesi, sarà una campagna trasferimenti in cui i capitolini cercheranno di non farsi trovare impreparati. Rinforzare l’organico di José Mourinho con innesti funzionali allo scacchiere tattico dell’allenatore portoghese, però, impone scelte oculate. E chissà che non possano ritornare in auge profili già accostati ai giallorossi in passato. Sotto questo punto di vista, occhio all’evolvere della situazione Tielemans.

Calciomercato Roma, intreccio Tielemans: la mossa dell’Aston Villa

Il centrocampista belga, fino a questo momento, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Emery. Sebbene l’ex Leicester abbia ribadito la sua volontà di restare in quel di Birmingham per continuare a giocarsi le proprie chances, un addio a stretto giro di posta non può essere escluso.

A tal fine, occhio al possibile indizio che trapela dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da Defensa Central, infatti, l’Aston Villa avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos del Real Madrid. Dopo l’esperienza in prestito all’Arsenal, lo spagnolo è ritornato ai Blancos ma non sta trovando molto spazio. Legato alle Merengues da un contratto in scadenza nel 2027, lo spagnolo classe ’96 ha una valutazione che si attesta sui 15-20 milioni di euro. Per adesso l’Aston Villa si sarebbe limitato a sondare esplorativamente il terreno per capire i margini di manovra. Da non escludere, però, che gli inglesi possano affondare il colpo. A quel punto il minutaggio di Tielemans potrebbe ancor di più ridimensionarsi. Staremo a vedere cosa succederà.