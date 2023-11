Lecce, sei titolari fuori prima della partita con la Roma

Lecce impegnato oggi nella sfida di Coppa Italia contro il Parma, ma con un occhio alla sfida di domenica all’Olimpico

La partita tra Roma e Lecce rappresenta un’opportunità di riscatto per la squadra di José Mourinho, chiamata a reagire dopo la cocente sconfitta contro l’Inter, che ha acceso di nuovo i riflettori sul lavoro dello Special One sulla panchina giallorossa.

I timori dei tifosi sono sempre gli stessi, le lamentele più costati sui social vedono Mourinho come principale colpevole, non essendo riuscito secondo molti a dare un’identità di gioco alla sua rosa, ma in una gara delicata come quella contro i nerazzurri non si possono riconoscere al mister le attenuanti del caso, come ad esempio le molte assenze in ogni reparto del campo, che avrebbero potuto garantire una prestazione decisamente diversa da parte della Roma.

Non c’è tempo però per pensare al passato, ma solo per trovare una reazione, nel frattempo la futura avversaria della Roma scende in campo in Coppa Italia, lasciando ben sei dei titolari in panchina in vista della sfida dell’Olimpico.

Lecce, in sei a riposo prima della gara contro la roma

Roma-Lecce sarà la prossima sfida dei giallorossi in Serie A dopo la cocente sconfitta rimediata a Milano contro l’Inter. Gli uomini di Mourinho sono dunque chiamati a centrare la vittoria, scacciando così i fantasmi di una possibile nuova crisi dopo quella di inizio campionato, in cui la squadra aveva collezionato diverse sconfitte, tra cui quella contro il Genoa per 4-1.

I salentini sulla carta sono un avversario più che abbordabile, ma che non bisogna assolutamente sottovalutare. L’impegno in Coppa Italia può portare via diverse energie alla squadra di D’Aversa, che ha così deciso di lasciare a riposo ben sei dei suoi titolari.

Falcone, Gendrey Krstovic, Rafia, Almqvist e Pongracic, questi i titolari che il mister del Lecce ha deciso di tenere a riposo oggi in coppa, in modo tale da conservare le energie per il complicato match contro la Roma, che nel frattempo potrebbe ritrovare diversi elementi infortunati, tra cui Dybala e Renato Sanches, mentre Smalling e Spinazzola saranno costretti all’ennesimo forfait della stagione.