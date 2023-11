Non solo Lukaku, doppio colpo Roma: firma bianconera decisiva

Calciomercato Roma, presa di posizione ai piani alti di Trigoria dopo il principio di accordo: 25 milioni e firma bianconera decisiva.

Se è vero che gli argomenti di dibattito sono stati numerosi nel corso di queste ultime settimane, è altrettanto giusto evidenziare come bisognerà adesso tornare a restare concentrati sui tanti impegni di campo che attendono la Roma nel corso di questa parentesi stagionale, mettendosi alle spalle speculazioni, polemiche e discussioni nate relativamente alla sfida con l’Inter e non solo.

Archiviare la sconfitta di San Siro significherà cercare di capire anche quali siano stati gli aspetti meno funzionanti della trasferta lombarda, persa al termine di una prestazione sterile offensivamente ma, fino all’ottantesimo minuto, contraddistinta da un’attenzione e serietà difensiva che parevano poter condurre anche ad un pareggio senza reti.

Mourinho, intanto, spera e confida nei recuperi dei diversi assenti non risultati a disposizione in un importante spezzone di campionato, attendendo altresì eventuali aiuti da un calciomercato invernale che non poche novità e valutazioni potrebbe generare anche nel mondo giallorosso. La ormai nota e famigerata problematica degli infortuni non può sicuramente essere celata e, dunque, in attesa di risposte ed evoluzioni nelle prossime settimane di campionato, non sono da escludersi eventuali valutazioni di mercato che tengano conto di questo aspetto.

Marcos Leonardo, 23 milioni e firma in Premier: il piano della Roma è un altro

Sul mercato di gennaio e sulle scelte di Pinto ci sarà, ad ogni modo, tempo e possibilità di approfondire: ciò che sembra adesso orientato in modo pressoché chiaro è invece la decisione della Roma circa uno scenario di mercato che aveva infiammato l’ultima estate.

Ci riferiamo alla trattativa con il Santos per Marcos Leonardo, fermatasi solamente a causa della particolare situazione vissuta dal Santos che dissuase la società a dare il via libera per la cessione del gioiellino brasiliano. Superati gli iniziali attriti tra il giocatore e il club, Marcos Leonardo è tornato a segnare con continuità anche in questa nuova stagione, dimostrando di meritare l’ essere sempre più vicino al grande salto di qualità.

Sul suo futuro ha riferito aggiornamenti importanti Daniele Longo, a detta del quale la Roma non ha ancora sciolto le riserve circa un eventuale affondo a gennaio, dissimulando di fatto quel principio di accordo che in estate pareva poter portare i giallorossi ad approfondire la questione a inizio 2024.

Pinto e colleghi, ad oggi, starebbero, infatti, riflettendo seriamente sulla situazione, alla luce della volontà di orientare gli investimenti sull’acquisto di un difensore centrale e di assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni di Romelu Lukaku. Intanto, il Newcastle è pronto a sborsare una cifra di circa 23 milioni di euro per portare Marcos Leonardo in Premier.