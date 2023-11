Ribaltone Smalling, addio a gennaio

Ribaltone Smalling, l’inglese potrebbe lasciare la capitale già nella finestra di calciomercato di gennaio: ecco la sua destinazione

La Roma sta riprendendo da dove aveva lasciato lo scorso campionato, ovvero dai problemi con gli infortunati. La parte finale della scorsa stagione era stata caratterizzata da diversi infortuni, che hanno compromesso il cammino dei giallorossi in Serie A.

La squadra era in piena corsa per la conquista del quarto posto, che sarebbe valso la qualificazione a questa edizione della Champions League, mentre proseguiva il cammino in Europa League, dove è riuscita a raggiungere una storica finale persa poi contro il Siviglia ai rigori.

In un momento così delicato sono mancati tantissimi titolari, che hanno accusato la fatica dei tanti impegni ravvicinati, lasciando il posto ai giovani ragazzi della primavera. Quest’anno Mourinho sta vivendo una situazione analoga, in particolare nell’ultima gara contro l’Inter in cui mancavano diversi titolari. L’infortunio che più preoccupa però pare essere quello di Smalling, il difensore è infatti assente dalla partita contro il Milan e fatica a ritrovare la forma migliore, nel frattempo prende piede un suo possibile addio alla capitale per raggiungere Ibanez in Arabia.

Ribaltone Smalling: possibile addio già a gennaio

Chris Smalling è probabilmente l’infortunio più pesante a cui deve far fronte il tecnico portoghese. L’inglese era un pilastro della difesa giallorossa, ma soprattutto è uno dei leader della squadra, ecco perché una sua assenza prolungata rischia di compromettere i risultati.

Nella giornata di ieri il difensore si è recato a Londra, per un consulto con uno specialista, lo stesso che visitò anche Abraham dopo l’infortunio, ma i risultati sono stati tutt’altro che positivi. Smalling dovrà essere valutato giorno per giorno, ma soprattutto i tempi di recupero restano un mistero.

Questo potrebbe essere uno dei fattori che potrebbero portare ad un addio anticipato tra l’ex Manchester United ed i giallorossi. Sul difensore, secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe l’interesse di diversi club arabi, che avrebbero già sondato il terreno con l’entourage del calciatore.

Quella che in estate sarebbe potuta essere una grossa perdita rischia di diventare un’occasione, almeno a livello economico per la Roma, soprattutto nel caso in cui l’inglese non dovesse riuscire a rientrare al 100% dopo l’infortunio.