Roma e Juve al tappeto: non si muove dalla Premier

Calciomercato, avviso a Roma e Juventus in vista della sessione invernale. Il calciatore non sembra aver intenzione di lasciare la Premier League.

La Roma è reduce dal passaggio a vuoto di San Siro, dove l’Inter ha strappato i tre punti dopo una gara sostanzialmente dominata. I giallorossi torneranno in campo domenica pomeriggio, per la prima di tre gare molto importanti nel primo bilancio stagionale. Tra qualche settimana poi ci sarà l’apertura della sessione di calciomercato invernale, con Tiago Pinto che sembra aver volto lo sguardo nuovamente in Premier League.

La finestra del calciomercato di gennaio rappresenta una nuova occasione per Tiago Pinto nell’ottica di migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho. La Roma è chiamata a rialzare prontamente la testa dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter capolista. I giallorossi torneranno in campo domenica alle ore 18:00, per affrontare il Lecce. Poi ci sarà la seconda sfida allo Slavia Praga, stavolta in casa della squadra ceca, che vale la vetta del gruppo G in Europa League. Chiude il trittico la sfida alla Lazio di Sarri, nel primo derby stagionale per la Roma di Mourinho.

Calciomercato Roma, Chalobah vuole restare in Premier: anche la Juve si arrende

Le prime uscite della squadra giallorossa hanno evidenziato campanelli d’allarme per quale che riguarda la difesa. La situazione è stata aggravata dagli infortuni di Smalling e Llorente, che hanno costretto Mourinho ad adattare nel ruolo di centrale difensivo Bryan Cristante, uno dei centrocampisti più in forma fin qui.

Nella lista dei desideri della Roma di Mourinho è spuntata la pista Trevoh Chalobah, in rotta d’uscita dal Chelsea a gennaio. Sul difensore classe ’99 c’è da registrare una forte concorrenza. Oltre alla Juve di Allegri sulle sue tracce ci sono anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Bundesliga, oltre al Manchester United in patria. E, secondo quanto evidenziato dal sito Teamtalk.com, la volontà del calciatore sarebbe quella di restare a giocare in Premier League. In questo caso il colpo difensivo potrebbe esser piazzato senza indugi dai Red Devils.