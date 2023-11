Zidane subito in panchina: via libera Mourinho

Zidane sarebbe pronto a subentrare immediatamente in panchina dopo la possibile rottura tra il tecnico e la società:

La sconfitta contro l’Inter di sabato accende di nuovo i riflettori sul lavoro di Mourinho sulla panchina giallorossa. L’inizio di stagione ha penalizzato e non poco la Roma, che aveva già collezionato diverse sconfitte, tra cui alcune pesanti, come quelle maturate contro Milan, Verona e Genoa, con addirittura quattro gol subiti.

In tanti hanno puntato il dito contro lo Special One, colpevole secondo molti di non essere stato in gradi di dare un’identità di gioco alla sua squadra, che aveva evidenziato diversi problemi di costruzione della manovra offensiva, risultando spesso sterile e poco pericolosa.

A differenza degli scorsi anni il dato più allarmante però è senza dubbio quello dei gol subiti. I giallorossi, quest’anno prendono troppi gol, ed il colpevole non può essere solo Rui Patricio, che comunque non è più una sicurezza come lo era nelle passate stagioni. Il contratto di Mourinho resta in scadenza a giugno, e finora l’ipotesi di rinnovo sembra molto remota, a preoccupare ancora di più i tifosi romanisti ci pensano i bookmaker, secondo i quali ci potrebbe essere un clamoroso ribaltone in panchina.

Zidane batte Mourinho: il francese pronto a subentrare

Meno di un anno da quello che potrebbe essere il definitivo addio di Mourinho alla panchina giallorossa. Le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate, e le dichiarazioni del tecnico portoghese non lasciano dubbi. Lo Special One ha ammesso la possibilità di un futuro in Arabia, non specificando se questa nuova avventura potesse iniziare già la prossima stagione.

Nel frattempo il suo nome continua ad essere accostato a diversi top club europei, tra i quali c’è anche il Real Madrid, in cerca di un sostituto dopo l’addio di Ancelotti per allenare la selecao. I principali candidati per la panchina dei Blancos sono proprio José Mourinho e Zinedine Zidane, ma secondo i bookmaker qualcosa sta per cambiare.

Il possibile divorzio tra Ten Hag ed il Manchester United potrebbe far nascere nuovi scenari, con il francese che secondo le quote sarebbe il favorito come successore dell’olandese, questo potrebbe scatenare un effetto domino, con il Real Madrid, che potrebbe davvero ripiegare su Mourinho, che diventerebbe così il prossimo tecnico del Real.